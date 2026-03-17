Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ισραήλ, καθώς και κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

No injuries are reported in Iran's latest ballistic missile salvo on Israel Sirens sounded in central Israel and the West Bank.

Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι ο «57ος γύρος της Επιχείρησης True Promise 4» ολοκληρώθηκε, υποστηρίζοντας πως ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν στόχους στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων υποδομές διοίκησης και ελέγχου, καθώς και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, τέθηκε στο στόχαστρο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ είχε ανακοινώσει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 13 από τους 14 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς και αριθμό drones.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ένας πύραυλος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές.