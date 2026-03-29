Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι διεξάγει πλήγματα εναντίον διαφόρων στόχων που συνδέονται με την ιρανική ηγεσία σε όλη την Τεχεράνη, την 30ή ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που άρχισε με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

“Ο ισραηλινός στρατός πλήττει αυτή την ώρα στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη”, αναφέρει σε σύντομη ανακοίνωση. Από τα μεσάνυχτα, ο στρατός έκανε λόγο επίσης για την εκτόξευση επτά ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ.

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές

Διακόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας και στην επαρχία Αλμπόρζ έπειτα από επιθέσεις σε υποδομές, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

⚡️A large-scale power outage has been reported in parts of Karaj, a major city west of Tehran, as well as in some western districts of the Iranian capital. pic.twitter.com/3Mb9rA0T0b — The World Times (@worldtimes4u) March 29, 2026

Θραύσματα έπληξαν ένα μέρος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία Αλμπόρζ, προκαλώντας διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Τεχεράνης και στην πόλη Καράτζ. Οι Αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος, πρόσθεσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ηλεκτροδότηση σε περιοχές της Τεχεράνης θα αποκατασταθεί σε λίγες ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον υφυπουργό Ενέργειας.

Το πρακτορείο FARS μετέδωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις περισσότερες περιοχές της Τεχεράνης και στην Καράτζ.