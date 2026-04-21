Ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν δήλωσε σήμερα (21/4), ότι θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, ώστε να διασφαλίσει ότι θα υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολιάζοντας την αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών (PSD) από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Η ηγεσία του PSD, του μεγαλύτερου κόμματος του συνασπισμού, ζήτησε τη Δευτέρα (20/4), την παραίτηση του Μπολοζάν. Εντός της εβδομάδας, το κόμμα θα αποσύρει τους υπουργούς του από την τετρακομματική κυβέρνηση, αφήνοντάς την χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Romania’s government has been thrown into turmoil after the top ruling party withdrew its support for Prime Minister Ilie Bolojan https://t.co/irD0gaccIQ — Bloomberg (@business) April 20, 2026



Η απόφαση αυτή «βυθίζει» τη Ρουμανία σε μία πολιτική κρίση, η οποία αναμένεται ότι θα αυξήσει το κόστος δανεισμού (είναι ήδη το υψηλότερο στην περιοχή) και θα πλήξει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, όπως και την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Ρουμανία κινδυνεύει να χάσει περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, αν δεν υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί μέχρι τον Αύγουστο.

Το PSD, που μέχρι στιγμής έχει εγκρίνει όλα τα μέτρα της κυβέρνησης, λέει ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στον κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά υπό την ηγεσία άλλου Πρωθυπουργού. Ο Μπολοζάν από την πλευρά του ανέφερε ότι το Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), απέκλεισε την πιθανότητα νέου συνασπισμού με την αριστερά. Πρόσθεσε ότι θα συνομιλήσει με τα άλλα κόμματα του Συνασπισμού, για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η κυβέρνηση μειοψηφίας.

Biggest party in Romanian coalition withdraws support for PM Bolojan, government now without a majority A motion of no confidence to depose Bolojan could follow next pic.twitter.com/zvssA1iaYb — Daily Romania (@daily_romania) April 21, 2026



Αφού παραιτηθούν οι Σοσιαλδημοκράτες Υπουργοί, ο Μπολοζάν θα διορίσει υπηρεσιακούς από τα μέλη της σημερινής κυβέρνησης. Οι υπηρεσιακοί μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για 45 ημέρες, μέχρι το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύνθεση μιας νέας κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανατραπεί νωρίτερα εάν οι Σοσιαλδημοκράτες και η αντιπολιτευόμενη, εθνικιστική δεξιά Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) στηρίξουν μια πρόταση μομφής από κοινού.

🇷🇴 Prime Minister Bolojan plans to dismiss all PSD-appointed officials (ministers, state secretaries, prefects, etc.) and replace them with technocrats and civil society experts. The move is expected during Thursday’s government meeting. pic.twitter.com/aWp0bScDz2 — Brave Romania (@brave_romania) April 19, 2026

Ο κεντρώος Πρόεδρος Νικούσορ Νταν, ο οποίος διορίζει τον Πρωθυπουργό, έχει καλέσει τα κόμματα για έναν πρώτο γύρο διαβουλεύσεων αύριο, (22/4). Η Φιλοευρωπαϊκή κυβερνητική πλειοψηφία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το PSD, το μεγαλύτερο κόμμα του Κοινοβουλίου, που κατέχει το 28% των εδρών, αλλά υπολείπεται της AUR στις δημοσκοπήσεις. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στη Ρουμανία θα διεξαχθούν υπό κανονικές συνθήκες, το 2028.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός συγκροτήθηκε πριν από 10 μήνες, σε μια προσπάθεια, να ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Ωστόσο, τα κόμματα που τον απαρτίζουν, έχουν συγκρουστεί κατ’ επανάληψη, με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.