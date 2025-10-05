Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή» αν αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία στη Γάζα.

«Πλήρης Εξόντωση!» είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ, του CNNi, όταν ρωτήθηκε χθες μέσω γραπτού μηνύματος τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNN ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «συμφωνεί» να τερματίσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή, κάτι που έχει ήδη ζητήσει από την Παρασκευή.

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του υπουργού Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σύντομα θα γνωρίζει αν η Χαμάς είναι σοβαρή για την ειρήνη».

Ακόμη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η πρότασή του για κατάπαυση του πυρός θα γίνει πραγματικότητα και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να την επιτύχει.

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε την Κυριακή ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμη, και ότι απομένει να γίνουν πολλά πριν το Ισραήλ και η Χαμάς οριστικοποιήσουν μια συμφωνία βασισμένη στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι, από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη», δήλωσε ο Ρούμπιο στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News σχετικά με τις συνομιλίες που πρόκειται να διεξαχθούν αύριο με στόχο την επίλυση της διοικητικής υποστήριξης μιας προγραμματισμένης άμεσης ανταλλαγής ομήρων με κρατούμενους.

«Θέλουμε την απελευθέρωση των ομήρων το συντομότερο δυνατόν», επεσήμανε.