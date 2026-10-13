Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα «δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει».

Ο Τούρκος πολιτικός σημείωσε πως, αν η Ελλάδα επιθυμεί διαρκή ειρήνη και ηρεμία στην περιοχή, οφείλει να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με τους γείτονές της.

Προειδοποιήσεις για την Κύπρο και επίκληση στην Ιστορία

Συνεχίζοντας την έντονη ρητορική του, ο Μπαχτσελί υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως, χωρίς την αναγνώριση των τουρκικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας του ψευδοκράτους, δε θα αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα από τις συμφωνίες, τις συμμαχίες ή τους εξοπλισμούς της. Πρόσθεσε μάλιστα ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να τρομοκρατήσει την Τουρκία, ενώ κάλεσε την ελληνική πλευρά να αντλήσει «μαθήματα από την ιστορία».

Η ανησυχία της Άγκυρας για το καλώδιο και οι τουρκικές κινήσεις με το Oruç Reis

Οι τοποθετήσεις του αρχηγού του MHP αποτυπώνουν την έντονη νευρικότητα της Άγκυρας ενόψει της έναρξης πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο, σε συνδυασμό με την εμβάθυνση των σχετικών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ.

Η κινητικότητα αυτή οδήγησε την τουρκική πλευρά στην απόφαση να αναπτύξει το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis ανοιχτά των Κατεχομένων για έρευνες υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, δεσμεύοντας με τη Navtex 0953/26 (ισχύος έως τις 26 Οκτωβρίου) τη θαλάσσια περιοχή από την Αττάλεια και τη Μερσίνη έως στα νότια των Κατεχομένων.