Το ειδικό ερευνητικό σκάφος με την ονομασία «Fugro Gauss», που φέρει σημαία Γιβραλτάρ, αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει έρευνες για λογαριασμό της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο, περιοχή την οποία η Τουρκία θεωρεί κομμάτι της δικής της υφαλοκρηπίδας.

Η Άγκυρα αντέδρασε εκδίδοντας αντί-NAVTEX και χαρακτηρίζοντας άκυρη τη NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με Τουρκικά μέσα, η τουρκική πλευρά παρακολούθησε το πλοίο και προσπάθησε να αποτρέψει τις ενέργειες του, ενώ κατέστησε σαφές ότι το ερευνητικό έργο, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκρισή της.

«Για οποιαδήποτε πρωτοβουλία στα χωρικά μας ύδατα απαιτείται η συναίνεσή μας»

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά την υφαλοκρηπίδα της, όπως η τοποθέτηση καλωδίων ή η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, απαιτεί τη συναίνεσή της, ως παράκτιου κράτους.

Στην περίπτωση του πλοίου «Fugro Gauss», η Τουρκία ισχυρίζεται ότι οι δραστηριότητές του παραβιάζουν τα δικαιώματά της στην περιοχή και ότι αυτή η παραβίαση δε θα γίνει αποδεκτή.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η απόπειρα του πλοίου να πραγματοποιήσει έρευνες για το υποβρύχιο καλώδιο οπτικών ινών EMC παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επισημαίνει ότι η παρακολούθηση του πλοίου είναι συνεχής και οποιαδήποτε προσπάθεια για παραβίαση των τουρκικών δικαιωμάτων, θα αποτραπεί με τα απαραίτητα μέτρα, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία δε θα επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Τουρκική εφημερίδα «Milliet»,η τουρκική πλευρά αντιδρά σε τέτοιες προσπάθειες, ενώ τονίζει ότι κάθε δράση που λαμβάνει χώρα εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδα της, πρέπει να τηρεί τις απαραίτητες διπλωματικές διαδικασίες και να εξασφαλίζει την έγκρισή της.

Παρόμοιες αντιδράσεις υπήρξαν και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο έργο «Blue Raman» που αφορά καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο, σύμφωνα με την Τουρκία, ολοκληρώθηκε μόνο μετά τη συμμόρφωση με τις απαραίτητες διαδικασίες και την έγκρισή της.

Αντίθετα, η Τουρκία επισημαίνει ότι οι προσπάθειες της Eλληνοκυπριακής πλευράς να προχωρήσει σε έργα χωρίς τη συναίνεσή της, δε θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα, ούτε σε πρακτικό ούτε σε νομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη «Μilliet» οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις ανέπτυξαν γρήγορα ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας, προειδοποίησε το σκάφος «Fugro Gauss» ότι δε μπορούσε να διεξάγει επιστημονικές δραστηριότητες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας.

Ταυτόχρονα, η Τουρκία κήρυξε τη NAVTEX της Eλληνοκυπριακής πλευράς άκυρη και άνευ ισχύος. Παρόμοια απόπειρα της Ελλάδας κοντά στο νησί της Καρπάθου τον Ιούλιο είχε επίσης αποτραπεί από το τουρκικό ναυτικό».

Η «Μilliet» αναφέρει, ότι «διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι το εν λόγω έργο οπτικών ινών είναι διαφορετικό από το έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας «Great Sea» μεταξύ της Ελλάδας και του νησιού της Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι και τα δύο έργα υπόκεινται στις ίδιες νομικές διαδικασίες.

Οι πηγές δήλωσαν ότι, σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, κάθε έργο που διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας — η οποία καταχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020 — απαιτεί τη ρητή έγκριση της Τουρκίας ως παράκτιας χώρας.

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι η γερμανική εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος σημαίας του σκάφους και το ίδιο το σκάφος συνεργάστηκαν, υποστηρίζοντας ότι «η Ελληνοκυπριακή πλευρά, πρέπει να καταλάβει ότι οι γνωστές προσπάθειές της να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα δε θα αποφέρουν αποτελέσματα — ούτε στην πράξη ούτε από νομική άποψη».

Η «Μilliet» γράφει επίσης ότι «το 2024, το έργο του καλωδίου οπτικών ινών «Blue Raman», το οποίο διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς τηρήθηκαν οι απαραίτητες διπλωματικές διαδικασίες και δόθηκε και η έγκριση της Τουρκίας.

Ωστόσο, λόγω της άρνησης της Ελλάδας να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διαδικασίες, το έργο της διασύνδεσης «Great Sea» μεταξύ Κρήτης και Κύπρου δεν προχώρησε, λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας».

Πηγή : Φιλελεύθερος Κύπρου