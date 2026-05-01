Το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές του Πακιστάν, με αποδέκτη τις ΗΠΑ, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Μία ιρανική διπλωματική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές από το Πακιστάν την Πέμπτη (30/4).

May 1, 2026

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, το Ιράν διαβίβασε την απάντησή του στις πρόσφατες τροποποιήσεις των ΗΠΑ, σχετικά με μια προτεινόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω πακιστανών μεσολαβητών.

Το Πακιστάν επιβεβαιώνει ότι παρέδωσε την ιρανική πρόταση στις ΗΠΑ

Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η τελευταία απάντηση του Ιράν στους όρους των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε σε Αμερικανούς αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο CBS την Παρασκευή ότι μια αναθεωρημένη ιρανική απάντηση στους τελευταίους όρους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έχει μεταφερθεί σε Αμερικανούς αξιωματούχους, επιβεβαιώνοντας αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση, τουλάχιστον για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σημειώνεται ότι η ιρανική πλευρά με την προηγούμενη πρόταση επιχείρησε να μεταθέσει οποιαδήποτε συζήτηση για τα πυρηνικά ζητήματα σε μεταγενέστερο στάδιο, κάτι που απέρριψε ο πρόεδρος Τραμπ.

Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αισιοδοξία ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι πιο κοντά σε σχέση με πριν, μετά τη νέα πρόταση του Ιράν.

Την ίδια στιγμή οι εντάσεις παραμένουν σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να υποδηλώνουν ότι ο πόλεμος παραμένει πιθανός.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα εκπνέει το όριο των 60 ημερών για την έγκριση του πολέμου από το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, η προθεσμία των 60 ημερών – ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού – πλησιάζει, κάτι που θα υποχρέωνε τον πρόεδρο είτε να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο είτε να περιορίσει τις επιχειρήσεις. Οι πρώτες επιθέσεις σημειώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασε διαφορετική ερμηνεία κατά την κατάθεσή του στη Γερουσία, υποστηρίζοντας ότι η προθεσμία μπορεί να «παγώσει» ή να «σταματήσει» σε περίπτωση εκεχειρίας.

Τα χρονικά περιθώρια

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, ο πρόεδρος διαθέτει 60 ημέρες για να αναλάβει στρατιωτική δράση ως απάντηση σε μια άμεση απειλή ή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον το Κογκρέσο δεν έχει ψηφίσει την έγκριση πολέμου.

Χωρίς ρητή έγκριση του Κογκρέσου, ο νόμος ορίζει ότι, μόλις συμπληρωθεί η προθεσμία αυτή, ο πρόεδρος «οφείλει να τερματίσει κάθε χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πολλοί νομοθέτες θεωρούν την Παρασκευή, 1 Μαΐου, ως την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται οι 60 ημέρες, με βάση την κοινοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο για την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι αυτή η ημερομηνία θα πρέπει να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής, όπου το Κογκρέσο πρέπει να παρέμβει και να εγκρίνει τη σύγκρουση ή τουλάχιστον να ασκήσει περαιτέρω εποπτεία.

Άλλοι όμως επιμένουν ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ για άλλες 30 ημέρες. Και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι οι ημέρες κατάπαυσης του πυρός δεν υπολογίζονται στο σύνολο.

Ιράν: Ανοικτό σε διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά απορρίπτει πιέσεις και απειλές

Το Ιράν δηλώνει ότι παραμένει ανοικτό σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε πολιτική επιχειρεί να επιβληθεί μέσω απειλών ή πιέσεων.

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ, τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφύγει ποτέ τις διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί επιβολές που θίγουν τις αρχές και τις αξίες της χώρας.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντασης και αδιεξόδου στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, με φόντο τις προσπάθειες για μια πιο μόνιμη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις του, ο Ετζεΐ υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου, σημειώνοντας πως η χώρα δεν εγκρίνει τις πολεμικές συγκρούσεις και επιδιώκει τον τερματισμό τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει πρόσφατα την Τεχεράνη με αυστηρό τόνο, εντείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε ότι η χώρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό πίεση, τονίζοντας πως δεν θα εγκαταλείψει τις βασικές της αρχές προκειμένου να αποφύγει ή να περιορίσει τη σύγκρουση.

Η κρίση στην περιοχή ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, προκαλώντας χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, και σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.

Παρότι από τις 8 Απριλίου βρίσκεται σε ισχύ κατάπαυση πυρός, η ένταση παραμένει, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια. Η κίνηση αυτή συνδέεται με τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας από την πλευρά του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Ο Ετζεΐ εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκόμισαν ουσιαστικά οφέλη από τη σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται χωρίς να κάνει υποχωρήσεις.