Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Είχε προηγηθεί συναγερμός της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο διαβεβαίωσε πως επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα, προσθέτοντας πως «το Κίεβο και η περιφέρειά του υφίστανται επίθεση» με βαλλιστικούς πυραύλους. Ανέφερε κατόπιν πως χτυπήθηκε τουλάχιστον ένα κτίριο, που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία, σε συνοικία της πόλης.

Η στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για «κίνδυνο που παραμένει υψηλός», παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ανταλλάσσουν πλήγματα μακράς εμβέλειας αυξανόμενης έντασης τους τελευταίους μήνες και ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων αυξάνεται.

Ο ουκρανικός στρατός πολλαπλασιάζει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Ρωσία, ιδίως εγκαταστάσεις του τομέα των υδρογονανθράκων και αυτού του εφοδιασμού. Από την άλλη, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις σχεδόν κάθε νύχτα.