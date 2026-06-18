Επίθεση με πυραύλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη.

Έπειτα από συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή, οι δημοσιογράφοι αυτοί μετέδωσαν πως άκουσαν τον ήχο κινητήρα πυραύλου και τουλάχιστον δύο εκρήξεις, ενώ είδαν κόσμο να τρέχει για να φτάσει σε καταφύγια.

Την επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους» επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο μέσω Telegram, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ή ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Τέσσερα και πλέον χρόνια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές επιδρομές εντείνονται και γίνονται σφοδρότερες τους τελευταίους μήνες, με ολοένα περισσότερα θύματα στις τάξεις των αμάχων.

Αν και συνήθως αποφεύγει να τάσσεται δημόσια υπέρ του Κιέβου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε προχθές Τρίτη, κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στην Εβιάν, στη Γαλλία, τη Μόσχα να «κλείσει συμφωνία», διαμηνύοντας πως η Ουάσινγκτον μπορεί να επιβάλει εκ νέου στη Ρωσία κάποιες κυρώσεις που έχει αναστείλει.