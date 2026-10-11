Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσε το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, στους αιθέρες περιοχής νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας του βασιλείου, του Ριάντ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν.

«Αναχαίτιση και καταστροφή στην επαρχία αλ Χαρτζ βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας υπό το Ριάντ, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, μερικές ώρες μετά την επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ με τουλάχιστον 12 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου Αμερικανού, και πάνω από 300 τραυματίες, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.