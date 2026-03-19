Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου του κόσμου.
Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, πύραυλος έπληξε τις εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ για δεύτερη φορά. «Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.
Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς, μετά τις επιθέσεις του Ιράν στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής.
Τα συμβόλαια Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 4,5% στα 112,19 δολ/βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο κατά 1,04% στα 97,32 δολ/βαρέλι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το LNG έκλεισε με άνοδο 3,49%.
Κατάρ: Όλες οι πυρκαγιές «περιορίστηκαν πλήρως»
Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.
«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.
Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό νωρίτερα ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».
«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.
Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» κοίτασμα αερίου αν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε εγκατάσταση LNG του Κατάρ
Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· μερικά λεπτά μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδας) ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.
«Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στη Νότια Παρς, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ — σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε.
Περίεργη δραστηριότητα drones πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον
Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να πετούν πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post.
Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές από πού προέρχονταν τα drones. Η αυξημένη επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεων συνδέεται με την ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος, αποκάλυψε ότι πολλαπλά drones εντοπίστηκαν μέσα σε μία νύχτα πάνω από το Fort McNair τις τελευταίες ημέρες.
Το περιστατικό οδήγησε στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, καθώς και σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό αντίδρασης.
Η βάση Fort McNair φιλοξενεί τη National Defense University και υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου. Αν και παραδοσιακά δεν αποτελούσε χώρο διαμονής πολιτικών αξιωματούχων, πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία μελών της κυβέρνησης Τραμπ, λόγω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια. Ειδικοί επισημαίνουν ότι το επίπεδο προστασίας της βάσης δεν είναι αντίστοιχο με άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό.
Η Cathay Pacific αναστέλλει όλες τις πτήσεις προς Ντουμπάι και Ριάντ
Η αεροπορική εταιρεία Cathay Pacific ακύρωσε όλες τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ έως τις 30 Απριλίου, κάτι που, όπως αναφέρει, οφείλεται στην «εξελισσόμενη κατάσταση» στη Μέση Ανατολή.
Η αεροπορική εταιρεία προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χρειαστούν» περαιτέρω αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων τις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών είναι η πρώτη της προτεραιότητα.
Το Ιράν εκτέλεσε τρεις αντικυβερνητικούς διαδηλωτές
Το Ιράν εκτέλεσε τρεις διαδηλωτές που είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το Reuters.
Η δικαστική εξουσία δήλωσε ότι κρίθηκαν ένοχοι για φόνο και «κήρυξη πολέμου κατά του Θεού», συμπεριλαμβανομένης της δράσης υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Η αντικυβερνητική δράση ξεκίνησε ως διαμαρτυρίες κατά της οικονομίας και αργότερα εξελίχθηκε σε πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά της ιρανικής κυβέρνησης.
Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν σπίτι στο νότιο Λίβανο
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν ένα σπίτι στην πόλη Μπουρτζ Σεμαλί στο νότιο Λίβανο, ανατολικά της Τύρου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Νοτιότερα, το Ισραήλ βομβάρδισε τις εισόδους στις πόλεις Τσιχίν και Μαρουαχίν, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ανέφερε το πρακτορείο.
Πλήθη εκτοπισμένων από το νότο συνεχίζουν να κατευθύνονται προς τις πόλεις της Σιδώνας και της Βηρυτού, μετά την απειλή του ισραηλινού στρατού να στοχοποιήσει τα περάσματα στον ποταμό Λιτάνι, ανέφερε η υπηρεσία.
Ένα ακόμη πλοίο χτυπήθηκε στον Κόλπο, σύμφωνα με τη UKMTO
Ένα ακόμη πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με τις βρετανικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις (UKMTO).
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και καλά στην υγεία τους.
Το περιστατικό έλαβε χώρα 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ρας Λαφάν στο Κατάρ, ενός ενεργειακού συγκροτήματος που έχει γίνει στόχος ιρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Channel 12 αναφέρει ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ έχουν ενεργοποιήσει σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην κεντρική χώρα, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την κοιλάδα του Ιορδάνη.
