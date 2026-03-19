Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου του κόσμου.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, πύραυλος έπληξε τις εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ για δεύτερη φορά. «Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.

Δείτε βίντεο από το χτύπημα στο Κατάρ:

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς, μετά τις επιθέσεις του Ιράν στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 4,5% στα 112,19 δολ/βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο κατά 1,04% στα 97,32 δολ/βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το LNG έκλεισε με άνοδο 3,49%.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:

Κατάρ: Όλες οι πυρκαγιές «περιορίστηκαν πλήρως»

Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.

«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό νωρίτερα ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».

«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» κοίτασμα αερίου αν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε εγκατάσταση LNG του Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· μερικά λεπτά μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδας) ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

«Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στη Νότια Παρς, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ — σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε.

Περίεργη δραστηριότητα drones πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον

Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να πετούν πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές από πού προέρχονταν τα drones. Η αυξημένη επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεων συνδέεται με την ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος, αποκάλυψε ότι πολλαπλά drones εντοπίστηκαν μέσα σε μία νύχτα πάνω από το Fort McNair τις τελευταίες ημέρες.

Το περιστατικό οδήγησε στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, καθώς και σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό αντίδρασης.

Η βάση Fort McNair φιλοξενεί τη National Defense University και υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου. Αν και παραδοσιακά δεν αποτελούσε χώρο διαμονής πολιτικών αξιωματούχων, πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία μελών της κυβέρνησης Τραμπ, λόγω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια. Ειδικοί επισημαίνουν ότι το επίπεδο προστασίας της βάσης δεν είναι αντίστοιχο με άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό.

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία: