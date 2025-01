Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη βόρεια του Λος Άντζελες, ωθώντας τις Αρχές να διατάξουν την εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων, σε περιοχή που ήδη δοκιμάστηκε σκληρά από καταστροφικές φωτιές αυτόν τον μήνα.

MANDATORY EVACUATIONS

The #HughesFire is burning near the Castaic Lake area and has prompted mandatory evacuation orders: https://t.co/QdYbLY1fDv pic.twitter.com/9uaAOcqdUH ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — KTLA (@KTLA) January 22, 2025

Το μέτωπο εξαπλωνόταν με τρομακτική ταχύτητα στα περίχωρα της λίμνης Καστέικ: είχε φθάσει να εκτείνεται σε περιοχή πάνω από 20.000 στρέμματα προτού καν συμπληρωθούν δύο ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Hughes fire in Los Angeles California LA grows and extends to over 5000 acres pic.twitter.com/MIHmL7BM8c — Choco’sTV (@choco_tv26) January 22, 2025 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι φλόγες ενισχύονται από τους θερμούς και ξηρούς ανέμους Σάντα Άνα, που συνεχίζουν να πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ, σπρώχνοντας μεγάλο νέφος καπνού μπροστά από το πύρινο μέτωπο.

🚨 UPDATE: The new Los Angeles Hughes Fire is now 5000+ acres with zero containment. Powerful winds creating fire tornados. pic.twitter.com/p5rIiEBpm5 — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 22, 2025

Εκδόθηκαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων, που αφορούν πάνω από 19.000 ανθρώπους, σε τομείς γύρω από τη λίμνη, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια από το Λος Άντζελες, κοντά στην πόλη Σάντα Κλαρίτα.

«Προσεύχομαι να μην καεί το σπίτι μου», περιορίστηκε να πει άνδρας στο τηλεοπτικό δίκτυο KTLA καθώς φόρτωνε πράγματα στο αυτοκίνητό του.

‘GET OUT NOW’

If you get an evacuation order, “get out now” advises Dep. Robert Jensen of @SCVSHERIFF: https://t.co/fCFPaJtpMx pic.twitter.com/RMMN0SwnoL — KTLA (@KTLA) January 22, 2025

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν αστυνομικούς να περιπολούν και να ζητούν από κατοίκους να φύγουν. Ελικόπτερα και αεροσκάφη έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού στις φλόγες για να τις περιορίσουν, ενώ επιχειρούσαν επίσης μέλη του πυροσβεστικού σώματος στο έδαφος.

Los Angeles, California

HUGHES FIRE North of Santa Clarita, Castaic – Ventura County | I-5 Closed

______________________________ 🚨 PRISON IS BEING EVACUATED 🚨

PITCHESS STATE DETENTION CENTER ie: LA County STATE Prison — Per LA County Fire – There will be a press conference… pic.twitter.com/sF2tugdMjm — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) January 22, 2025

Σε μικρή απόσταση από τη λίμνη, τέσσερις φυλακές, όπου είναι έγκλειστοι συνολικά 4.700 άνθρωποι, απειλούνται από τις φλόγες.

«Εναντιωνόμασταν εδώ και πολύ καιρό στην επέκταση του συστήματος φυλακών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κι είμαστε πολύ ανήσυχοι για την ασφάλεια των ανθρώπων που κρατούνται σ’ αυτές τις φυλακές», τόνισε η Μελίσα Καμάτσο, δικηγόρος της ACLU, οργάνωσης με επιρροή η οποία υπερασπίζεται τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

«Ζητάμε από την αυτοδιοίκηση στην κομητεία να δώσει διαταγή στην υπηρεσία του σερίφη του Λος Άντζελες να οργανώσει αμέσως τη μετακίνηση που απαιτείται ώστε να απομακρυνθούν εσπευσμένα όσοι βρίσκονται στις φυλακές, χωρίς καθυστέρηση», πρόσθεσε.

Το Λος Άντζελες δυσκολεύεται να ξεπεράσει τον εφιάλτη των σαρωτικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 7η Ιανουαρίου και παραμόρφωσαν προάστιά του, αφήνοντας πίσω σχεδόν 30 νεκρούς.

⚠ HUGHES FIRE ROAD CLOSURES ⚠

I-5 NB at Parker Rd Off Ramp and I-5 NB at Lake Hughes Rd off ramp will be shut down: https://t.co/QdxWZ4ibDh pic.twitter.com/WISfgkOwnE — KTLA (@KTLA) January 22, 2025

Ο Ρόμπερτ Τζένσεν, του γραφείου του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, επέμεινε πως οι κάτοικοι της περιοχής που απειλείται από τη νέα πυρκαγιά πρέπει να φύγουν.

«Είδαμε τις καταστροφικές συνέπειες όταν άνθρωποι αρνήθηκαν να υπακούσουν στις διαταγές» εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων στις φωτιές που κατέστρεψαν πάνω από 15.500 ακίνητα στα προάστια του Λος Άντζελες, είπε.

«Δεν θέλω να το δω αυτό κι εδώ. Αν έχει εκδοθεί εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης που σας αφορά, φύγετε», τόνισε ο Τζένσεν.