Μια ακόμη σοκαριστική φωτογραφία που περιλαμβάνεται στα τελευταία έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτει τα όσα συνέβαιναν στην περίφημη βίλα του Αμερικανού επιχειρηματία Τζέφρι Έπσταϊν, γνωστού για την εμπλοκή του σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν κάθεται ατάραχος σε ένα τραπέζι μαζί με δύο άλλους άνδρες φίλους του, που κάτι παρακολουθούν στα λάπτοπ τους, ενώ κάτω από το τραπέζι, μια γυναίκα είναι σκυμμένη στο πάτωμα, στραμμένη προς τον τοίχο και τα πόδια ενός από τους φίλους του οικοδεσπότη, με το σώμα της εμφανώς εκτεθειμένο. Τα επίμαχα σημεία του κορμιού της καλύπτονται με μαύρο μπλαίρ, στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, για ευνόητους λόγους.

Ένα ζευγάρι πορτοκαλί σαγιονάρες βρίσκεται δίπλα της, λίγα εκατοστά μακριά από τα γυμνά της πόδια, κι αυτό δείχνει την οικειότητά της με τους παρευρισκόμενος άνδρες.

Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη, όπως και η ακριβής τοποθεσία όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία. Παρόλα αυτά, η ένδυση του Τζέφρι Έπσταϊν δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας για τον τόπο που βρίσκεται η παρέα. Φοράει γυαλιά, λευκό μπλουζάκι και μαύρη φόρμα με τα αρχικά «LSJ», τα οποία παραπέμπουν στην πολυτελή του βίλα, στο ιδιωτικό του νησί, το «Little Saint James», γνωστό και ως «Pedo Island».

Πάνω από τους τρεις καθισμένους άνδρες και τη σκυμμένη γυναίκα υπάρχει ένα κάδρο με ένα γυμνό παιδί. Αντίστοιχο κάδρο, υπάρχει και σε άλλο σημείο της βίλας του Έπσταϊν, όπως φαίνεται στην ακόλουθη φωτογραφία.

Οι αναλυτές και οι ερευνητές θεωρούν ότι τέτοιες φωτογραφίες φωτίζουν πτυχές της ζωής και των πρακτικών του Tζέφρι Έπσταϊν που μέχρι σήμερα παρέμεναν κρυφές, ενώ θέτουν σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα για τους παρευρισκόμενους. Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας των τριών ανδρών και της σκυμμένης γυναίκας είναι μόνο ένα μέρος των εγγράφων που δημοσιεύει πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία συνεχίζουν να αποκαλύπτουν το εύρος του κύκλου των ανθρώπων που περιβάλλονταν από τον Αμερικανό επιχειρηματία.