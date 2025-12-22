Νέα στοιχεία αποκαλύφθηκαν για τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο. Μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με την έρευνα που ακολούθησε η λεία που έκλεψαν υπολογίζεται σε πολύ μεγαλύτερο ποσό.

Οι δύο βασικοί ύποπτοι, γνωστοί με τις ονομασίες XH1 και XH2 εισέβαλαν στη Γκαλερί Απόλλωνα του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου και η διάρρηξη σημειώθηκε στις 9:34 το πρωί. Εκεί οι δράστες έσπασαν παράθυρο της γκαλερί χρησιμοποιώντας τροχό.

Οι κουκουλοφόροι ήταν προετοιμασμένοι κατάλληλα και φορούσαν γάντια και κράνη, όταν άρπαξαν τα κοσμήματα και τα έκρυψαν σε τσάντα και στις τσέπες τους.

Η επιχείρηση κράτησε τέσσερα λεπτά.

Οι νέες πληροφορίες που προκύπτουν είναι ότι σύμφωνα με την έρευνα που έχει διεξαχθεί η λεία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ. Οι ληστές έκλεψαν συνολικά 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, που κοσμούσαν οκτώ ιστορικά κοσμήματα του μουσείου.

Αμέσως μετά τη διάρρηξη, οι δύο άνδρες αποχώρησαν με τη βοήθεια συνεργών που τους περίμεναν στον Σηκουάνα και διέφυγαν με σκούτερ, αφήνοντας πίσω τους ένα ανυψωτικό όχημα, το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει για να ληστέψουν το μουσείο.

Το ανυψωτικό αυτό όχημα, οι δράστες προσπάθησαν να το κάψουν.

Ο κύριος ύποπτος, Abdoulaye N., 39 ετών (XH1), συνελήφθη στις 25 Οκτωβρίου στο Aubervilliers. Εντοπίστηκε DNA σε προθήκη του μουσείου και έτσι τον έπιασαν. Ο δράστης αρνήθηκε τα πάντα αρχικά, όμως στη συνέχεια παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, υποστηρίζοντας ότι είχε στρατολογηθεί δύο ημέρες πριν, πιστεύοντας πως επρόκειτο για «μια απλή διάρρηξη».

Συνελήφθη την ίδια μέρα και ο δεύτερος ύποπτος, Ayed G. (XH2) στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ.

Ήταν έτοιμος να φύγει για την Αλγερία. Ο Ayed ομολόγησε ότι πράγματι μπήκε στη Γκαλέρι, αλλά τα κοσμήματα τού αφαιρέθηκαν αμέσως μετά τη διαφυγή.

Σημειώνεται, ότι στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, των οποίων τα στοιχεία εξετάζονται από τις Αρχές. DNA τρίτου υπόπτου βρέθηκε στο ανυψωτικό όχημα. Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί.

Τέλος, ακόμα τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί και κανείς δεν γνωρίζει αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα.

Πηγή: actu.orange