Νέα ερωτήματα γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο της Γκέλι Ράουμπαλ, της ανιψιάς του Αδόλφου Χίτλερ, έρχονται στο προσκήνιο σχεδόν έναν αιώνα μετά την υπόθεση, καθώς Γερμανός ιστορικός υποστηρίζει ότι νέα στοιχεία ανατρέπουν το επίσημο χρονολόγιο των γεγονότων.

Η Ράουμπαλ πέθανε σε ηλικία μόλις 23 ετών, τον Σεπτέμβριο του 1931, στο διαμέρισμα του Χίτλερ στο Μόναχο. Η επίσημη εκδοχή έκανε λόγο για αυτοκτονία, καθώς η νεαρή γυναίκα φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος.

Ωστόσο, ο Γερμανός ιστορικός Χάραλντ Σάντνερ υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει στοιχεία που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συγκεκριμένη εκδοχή, αλλά και το άλλοθι του Χίτλερ για την ημέρα του θανάτου.

Το άλλοθι του Χίτλερ και η νέα εκδοχή

Σύμφωνα με την επίσημη αφήγηση, η Γκέλι Ράουμπαλ βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της στις 19 Σεπτεμβρίου 1931, ημέρα Σάββατο.

Ο Χίτλερ, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, είχε αναχωρήσει από το Μόναχο το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, με προορισμό τη Νυρεμβέργη. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε για δεκαετίες βασικό στοιχείο του άλλοθί του.

Η αστυνομία δεν προχώρησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε νεκροψία και ο θάνατος καταγράφηκε ως αυτοκτονία.

Ο Σάντνερ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ένα πιστοποιητικό θανάτου που εντόπισε αναφέρει διαφορετική ημερομηνία για τον εντοπισμό της σορού. Όπως ισχυρίζεται, το σώμα της Ράουμπαλ είχε ήδη βρεθεί 24 ώρες νωρίτερα από την ημερομηνία που αναφέρει η επίσημη εκδοχή.

Με βάση αυτό το στοιχείο, ο ιστορικός υποστηρίζει ότι ο θάνατος θα πρέπει να είχε σημειωθεί ακόμη νωρίτερα, είτε τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου, είτε ακόμη και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφονται στο έγγραφο ως στοιχεία που «έρχονται σε πλήρη αντίθεση» με την επίσημη εκδοχή που διατηρήθηκε επί 95 χρόνια.

Η σχέση της Γκέλι Ράουμπαλ με τον Χίτλερ

Η σχέση του Χίτλερ με την ανιψιά του έχει απασχολήσει ιστορικούς επί δεκαετίες και αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων ακόμη και την εποχή του θανάτου της.

Η Γκέλι είχε μετακομίσει σε μικρή ηλικία με τον Χίτλερ και παρέμεινε μαζί του μέχρι τον θάνατό της. Ιστορικές πηγές έχουν καταγράψει ότι ο μετέπειτα δικτάτορας ασκούσε ιδιαίτερα αυστηρό έλεγχο στη ζωή της.

Καθώς ο Χίτλερ ενίσχυε τη θέση του στο Ναζιστικό Κόμμα, φέρεται να γινόταν ολοένα και πιο κτητικός απέναντί της, περιορίζοντας τις μετακινήσεις της και παρεμβαίνοντας στις προσωπικές της σχέσεις.

Μάλιστα, όταν πληροφορήθηκε ότι η Γκέλι είχε συνάψει σχέση με τον οδηγό του, Εμίλ Μόρις, φέρεται να την ανάγκασε να τη διακόψει, ενώ ο ίδιος απέλυσε τον οδηγό.

Αργότερα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, η Ράουμπαλ δεν μπορούσε να βγαίνει από το σπίτι χωρίς συνοδεία, είτε του ίδιου του Χίτλερ, είτε κάποιου συνεργάτη του.

Οι υποψίες και οι φήμες που δεν έπαψαν ποτέ

Η φύση της σχέσης μεταξύ του Χίτλερ και της ανιψιάς του έχει τροφοδοτήσει εδώ και δεκαετίες διάφορες φήμες και θεωρίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και ισχυρισμοί για σεξουαλική σχέση, οι οποίοι δεν αποτελούν αποδεδειγμένο ιστορικό γεγονός.

Τώρα, ο Χάραλντ Σάντνερ υποστηρίζει ότι τα νέα στοιχεία για την ημερομηνία και την ώρα του θανάτου της Ράουμπαλ δημιουργούν νέα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στο διαμέρισμα του Χίτλερ στο Μόναχο.

Ο ίδιος αφήνει ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο η αστυνομία του Μονάχου να συνεργάστηκε με τον Χίτλερ για τη συγκάλυψη της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, παρουσιάζονται ως νέα ιστορική ερμηνεία και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ότι ο Χίτλερ ευθύνεται για τον θάνατο της Γκέλι Ράουμπαλ.