Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν ακόμη ύποπτο -τον πέμπτο μέχρι σήμερα- για την «ληστεία του αιώνα» που έγινε στο Μουσείο Τέχνης του Λούβρου, σύμφωνα με το BFMTV. Η σύλληψη έγινε στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με πηγές που βρέθηκαν επιτόπου.

Στο μεταξύ από χθες τέθηκε υπό κράτηση ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο την Κυριακή (19/10). Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι «οργανωμένη ληστεία» και «εγκληματική συνεργασία», όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό.

Οι ύποπτοι, που συνελήφθησαν στο Ρουασί και το Ομπερβιγιέ, ανακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 96ωρης κράτησής τους από την Μονάδα Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος στα κεντρικά γραφεία της δικαστικής αστυνομίας στο Παρίσι.

Οι δύο άνδρες «παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους», δήλωσε η Μπεκό σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο δικαστήριο του Παρισιού. Ενώ οι δύο έχουν συλληφθεί, «δεν έχουν ακόμη τεθεί υπό κράτηση όλα τα μέλη της εγκληματικής συμμορίας», πρόσθεσε η εισαγγελέας. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άτομα, τα οποία -όπως ανακοινώθηκε χθες από την εισαγγελία του Παρισιού- έχουν «εν μέρει» αναγνωρίσει την εμπλοκή τους στη ληστεία.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχαν συνένοχοι των δραστών μέσα στο μουσείο οι οποίοι τους βοήθησαν, ενώ τόνισε ότι η έρευνα για τη ληστεία στο Λούβρο είχε σημειώσει «σημαντική πρόοδο».

«Θέλω να παραμείνω αισιόδοξη ότι θα επιστραφούν (τα κλοπιμαία) στο Μουσείο του Λούβρου και γενικότερα στο Έθνος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αυτά τα κοσμήματα δεν μπορούν να πουληθούν». Μάλιστα, η συγκεκριμένη δήλωση της εισαγγελέως κατά πολλούς υποκρύπτει μία προσπάθεια άτυπης συμφωνίας, που ενδεχομένως να βρίσκεται σε εξέλιξη με τους δράστες ή μία σοβαρή έκβαση στην αξιοποίηση πληροφοριών, που να βοηθήσει στον εντοπισμό των κλοπιμαίων, από τον θησαυρό του Ναπολέοντα.

Πώς έγινε η ληστεία

Η λεία από αυτή την τολμηρή ληστεία, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια ευρώ. Γύρω στις 9:30 π.μ. στις 19 Οκτωβρίου, οι ληστές τοποθέτησαν ένα ανυψωτικό στην πλευρά του μουσείου που βλέπει το Σηκουάνα και δύο από αυτούς, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους ανέβηκαν στην Πινακοθήκη Apollo. Αφού έσπασαν ένα παράθυρο και τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα με γωνιακούς τροχούς, οι κλέφτες διέφυγαν με δύο σκούτερ που οδηγούσαν οι συνεργοί τους.

Ολόκληρη η ληστεία διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά. Η έρευνα, η οποία ανατέθηκε στην BRB (Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών) και την OCBC (Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών), έχει κινητοποιήσει περίπου εκατό ερευνητές. Περισσότερα από 150 δείγματα DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων ελήφθησαν στον τόπο της διάρρηξης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, οι δράστες έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη ζημιά και θα πρέπει να αποκατασταθεί.

«Το είχαν σχεδιάσει καλά»

Μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας του Παρισιού αποκάλυψε ότι υπήρχε καλά οργανωμένος σχεδιασμός στη ληστεία.

«Αυτή η επιχείρηση ήταν πράγματι εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη, καθώς όλοι οι δράστες χρησιμοποίησαν ενδοσυνεννοήσεις και κατάφεραν να αποκτήσουν το ανυψωτικό με περίπλοκο τρόπο, που τους επέτρεψε την πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων. Διέθεταν όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Μάλιστα, είχαν σχεδιάσει να βάλουν φωτιά στο φορτηγό με το ανυψωτικό, που σημαίνει ότι είχαν σκεφτεί πώς να εξαφανίσουν τα ίχνη που μπορεί να άφηναν πίσω τους. Αλλά η εξαιρετικά γρήγορη επέμβαση μιας αστυνομικής ομάδας και των φρουρών ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου έβαλε τέλος σε αυτό το σχέδιο πυρπόλησης του οχήματος» είπε η Μπεκό.

Σε δηλώσεις της η Μπεκό δεν απέκλεισε την εμπλοκή ατόμων από την κορυφή του οργανωμένου εγκλήματος στη ληστεία, εξηγώντας πως έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που το οργανωμένο έγκλημα διαπλέκεται και στρατολογεί ανθρώπους με «λευκό ποινικό μητρώο» και τους ρίχνει στο πεδίο πλάι σε σημασμένους διαρρήκτες, παραμένοντας στο παρασκήνιο και οργανώνοντας στρατηγικά απρόβλεπτες ληστείες, όπως αυτή σε ένα χώρο Τέχνης.