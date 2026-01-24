Νέα στιγμιότυπα από τη σοκαριστική στιγμή που πράκτορες της ICE πυροβολούν θανάσιμα έναν 37χρονο άνδρα στη Μινεάπολη, δημοσιεύονται διαρκώς στα social media.

Την ώρα που οι δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη μεταξύ Αρχών και διαδηλωτών, η τοπική αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαλευκάνει τη νεότερη υπόθεση θανάσιμου τραυματισμού πολίτη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Δείτε τα νεότερα βίντεο:

Σε ένα άλλο κλιπ φαίνεται το θύμα λίγο πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου:

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς, δέχτηκε αρχικά λεκτική επίθεση από πράκτορες της ICE, καθώς τους έβγαζε βίντεο με μια κάμερα.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος της περιοχής έθεσε δημόσια ερωτήματα για το πού βρίσκεται η κάμερα του ανθρώπου, αλλά και το κινητό του τηλέφωνο και αν τα έχουν στην κατοχή τους οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Τι γνωρίζουμε για το 37χρονο θύμα

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, αναφέρουν πως το θύμα είναι ο 37χρονος Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, κάτοικος νότιας Μινεάπολης.

Ο άτυχος άνδρας φαίνεται να ήταν νοσοκόμος στο επάγγελμα και υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Βετεράνων των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, ανέφερε ότι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στον τόπο του περιστατικού, στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες και βρήκαν έναν άνδρα με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας έχει πεθάνει και με βάση «πολύ περιορισμένες πληροφορίες», πιστεύεται ότι είναι ένας «37χρονος λευκός άνδρας, κάτοικος της Μινεάπολης και Αμερικανός πολίτης».

Ο Ο’Χάρα δήλωσε ότι η μοναδική προηγούμενη επαφή του θύματος με τις Αρχές αφορούσε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. «Πιστεύουμε ότι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου, με άδεια οπλοφορίας», ανέφερε στη συνέχεια.

Στη Μινεσότα, η νομοθεσία επιτρέπει την οπλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος διέθετε έγκυρη άδεια.

Αξίζει να αναφέρουμε πως παρά τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν το θύμα να «τραβάει όπλο» κατά την προσπάθεια των πρακτόρων να τον περιορίσουν, το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.