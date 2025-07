Ο νέος απολογισμός της έκρηξης, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 4 Ιουλίου, σε πρατήριο καυσίμων της Ρώμης, στην περιοχή Πρενεστίνο, είναι 40 τραυματίες. Ένας άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση και άλλοι δύο φέρουν εγκαύματα.

Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη και επιχειρείται μια πρώτη αποτίμηση των ζημίων στα κτήρια της περιοχής, όμως οι Αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών και των γραφείων, λόγω τυχόν τοξικών αναθυμιάσεων.

Στην περιοχή μετέβη ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ «παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσεύχεται για όλους όσοι τραυματίστηκαν κατά το τραγικό αυτό συμβάν», όπως έγραψε ο ίδιος στο «Χ».

Εκτός από τους πυροσβέστες και την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, στην περιοχή έσπευσαν και δυνάμεις των Καραμπινιέρων. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα από το ΙΧ αυτοκίνητό του, το οποίο είχε αρχίσει να φλέγεται.

BREAKING: New video shows the moment of the gas depot explosion in Rome, Italy, injuring several police officers, firefighters and passer-by. pic.twitter.com/OuLYImVArD

— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 4, 2025