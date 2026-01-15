Μια φαρμακευτική εταιρεία ρωσικών συμφερόντων, με έδρα στη Λεμεσό, αρνείται κατηγορηματικά ότι εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες. Ο λόγος για τη Remedica, που αρνήθηκε ότι έκανε ποτέ πολιτικές δωρεές στον Πρόεδρο της χώρας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για να προστατεύσει έναν Ρώσο επιχειρηματία από τις κυρώσεις της ΕΕ.

Η Κύπρος βυθίστηκε σε πολιτική αναταραχή τη στιγμή που ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, έναν ρόλο που είναι κρίσιμος για την πολιτική λειτουργία του Μπλοκ. Τώρα πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τις κατηγορίες ότι ανώτεροι αξιωματούχοι χρηματίστηκαν για να βοηθήσουν εταιρείες να αποφύγουν κυρώσεις και να παρακάμψουν τα όρια δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία, όπως αναφέρει σε σημερινό (15/1), δημοσίευμά του το Politico.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, φαίνεται να ισχυρίζεται ότι η Remedica, εταιρεία γενόσημων φαρμάκων με έδρα τη Λεμεσό, είχε πληρώσει 75.000 ευρώ στον Χριστοδουλίδη για να μιλήσει υπέρ του Αντρέι Κοσόγκοφ.

Ο Κοσόγκοφ είναι συνιδρυτής της LetterOne, της μητρικής εταιρείας της Remedica. Δύο άλλοι Ρώσοι επιχειρηματίες της LetterOne έχουν ήδη υποστεί κυρώσεις: ο Μιχαήλ Φρίντμαν και ο Πέτρ Άβεν, επίσης συνιδρυτές. Σε αυτούς υποβλήθηκαν κυρώσεις από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο του 2022.

«Η Remedica δεν έχει συμμετάσχει σε καμία συζήτηση με την κυπριακή Κυβέρνηση σχετικά με ανησυχίες για κυρώσεις της ΕΕ που αφορούν άτομα συνδεδεμένα με την LetterOne», δήλωσε η εταιρεία γενόσημων φαρμάκων, προσθέτοντας: «Ούτε η LetterOne, ούτε η Remedica έχουν κάνει πολιτικές δωρεές στην Κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη».

Η Κυβέρνηση αρνήθηκε τις κατηγορίες που διατυπώνονται στο βίντεο, και τις χαρακτήρισε «υβριδική δραστηριότητα», με στόχο να βλάψει «την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας». Οι ερευνητές εξετάζουν αν το βίντεο αυτό προέρχεται από μια μυστική επιχείρηση ατόμων που προσποιούνταν τους επενδυτές, σύμφωνα με το PhileNews.

Ο Κοσόγκοφ δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε δημόσιες συζητήσεις ή πρακτικά συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου όπου αξιωματούχοι να συζητούν για τον Κοσόγκοφ σε σχέση με πιθανές κυρώσεις της ΕΕ. Το όνομά του αναφέρεται μόνο σε απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ του Ιουνίου 2025, σχετικά με άλλο πρόσωπο που αντιμετωπίζει κυρώσεις, τον Γερμανό Χαν, ο οποίος μεταβίβασε την ιδιοκτησία των μετοχών του στην LetterOne και στη ρωσική Alfa Bank στον Κοσόγκοφ.

Ο ευρωβουλευτής Sandro Gozi έστειλε επιστολή στην Επιτροπή, ζητώντας να μάθει ποια ήταν η θέση της Κύπρου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την πιθανή συμπερίληψη του Κοσόγκοφ στον κατάλογο των κυρώσεων και «εάν έγιναν διαβήματα υπέρ του» από τους εκπροσώπους της Κύπρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Cyprus Mail.

Τον Ιούλιο του 2025, η Remedica δώρισε 75.000 ευρώ στην κυπριακή Κυβέρνηση για να υποστηρίξει τις «προσπάθειες ανακούφισης από τις πυρκαγιές» στην Κύπρο.

«Η LetterOne ανταποκρίθηκε στο δημόσιο κάλεσμα της Κύπρου για υποστήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους, οι οποίες έπληξαν και τους υπαλλήλους της Remedica», δήλωσε η εταιρεία στο Politico.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ήταν κάτι που η εταιρεία συνήθιζε να κάνει, η Remedica απάντησε ότι είχε επίσης παράσχει «υλική υποστήριξη σε περιόδους εθνικής ανάγκης», συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς δέκα νέων αναπνευστήρων στον Κρατικό Οργανισμό Υγείας τον Οκτώβριο του 2020, για να υποστηρίξει το σύστημα υγείας της χώρας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

«Η LetterOne έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες δωρεές σε άλλες αγορές όπου φυσικές καταστροφές είχαν αντίκτυπο στο προσωπικό των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της — για παράδειγμα, οι τρομερές πλημμύρες στη Βαλένθια της Ισπανίας (όπου η LetterOne έχει σημαντικό μερίδιο στην Dia Supermarkets)», διευκρίνισε η Remedica.