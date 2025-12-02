Σάλος έχει ξεσπάσει στην Κομισιόν, μετά την είδηση του σκανδάλου με την πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία τέθηκε υπό κράτηση από τις βελγικές Αρχές, στο πλαίσιο ερευνών για ενδεχόμενη απάτη που σχετίζεται με διαχείριση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών.

Η Μογκερίνι είναι το ένα από τα τρία άτομα που συνελήφθησαν από τη βελγική Αστυνομία σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.

Ένας άλλος υπάλληλος του Κολλεγίου της Ευρώπης, που εργάζεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης Στελεχών, συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συνελήφθη ακόμη και ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφανο Σανίνο, ο οποίος ήταν προηγουμένως Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) υπό την Μογκερίνι, κατά την περίοδο που δημιουργήθηκε η Διπλωματική Ακαδημία. Σήμερα είναι γενικός Διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου της Επιτροπής.

Η έρευνα, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, εστιάζει σε υποψίες ευνοιοκρατίας και πιθανού αθέμιτου ανταγωνισμού στην ανάθεση ενός εννεάμηνου προγράμματος κατάρτισης για μελλοντικούς Ευρωπαίους Διπλωμάτες, στο διάσημο Κολλέγιο της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Τα γεγονότα χρονολογούνται από την περίοδο 2021-2022 και οι κατηγορίες ενδεχομένως θα είναι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «απάτη στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου».

Το Κολλέγιο της Ευρώπης είναι ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκπαιδεύει πολλούς ευρωπαίους υπαλλήλους. Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν «εάν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή εκπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής», στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών που προκήρυξε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που ιδρύθηκε επίσημα το 2021, είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ που είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των πόρων της Ένωσης και κάθε άλλου αδικήματος που βλάπτει τα οικονομικά της συμφέροντα (διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ).

Αυτή η υπερεθνική αρχή είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, αλλά και για τη δίωξη των δραστών τέτοιων αδικημάτων, μια άνευ προηγουμένου εξουσία που δεν είχε, ιδίως, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).

Άρση της ασυλίας

Η έρευνα συνδιευθύνεται από έναν Ανακριτή της Δυτικής Φλάνδρας, της βελγικής επαρχίας όπου βρίσκεται η Μπριζ. Οι έρευνες διενεργήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου.

Πριν από την αστυνομική επιχείρηση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας που απολαμβάνουν αρκετοί ύποπτοι, η οποία και της χορηγήθηκε, όπως τόνισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς να αναφερθούν ονόματα ή θέσεις.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ επιβεβαίωσε στο AFP ότι η Διπλωματική Υπηρεσία στις Βρυξέλλες ήταν ένας από τους στόχους της αστυνομικής επιχείρησης, για «δραστηριότητες που χρονολογούνται από προηγούμενες θητείες», πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της Kaja Kallas ως Ύπατης Εκπροσώπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στα τέλη του 2024.

Κομισιόν: «Δεν σχολιάζουμε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα»

Η σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς βλέπει ένα ακόμη σκάνδαλο να πλήττει την εικόνα της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, δεν σχολίασε την έρευνα για απάτη που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, θα οδηγούσε στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και η Μογκερίνι.

Αν και ρωτήθηκε πολλές φορές στην καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση Τύπου στις Βρυξέλλες, η Πίνιο απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα».

Άλλος αξιωματούχος της ΕΕ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Διπλωματική Υπηρεσία στις Βρυξέλλες ήταν ένας από τους στόχους της αστυνομικής επιχείρησης, για «δραστηριότητες που χρονολογούνται από προηγούμενες εντολές», προτού η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής στα τέλη του 2024.

«Πριν από μισή ώρα, ενημερώθηκα για το τι συμβαίνει στη Μπριζ», ήταν η πρώτη αντίδραση του Χέρμαν Βαν Ρομπάι, πρώην Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι τώρα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλεγίου της Ευρώπης, στη Μπριζ.

Δηκτική η Ζαχάροβα

Αντίθετα, η Μόσχα, έσπευσε να σχολιάσει το γεγονός και μάλιστα με δηκτικό τρόπο: « Η ΕΕ προτιμά να αγνοεί τα δικά της προβλήματα διαφθοράς, αλλά δίνει συνεχώς διαλέξεις σε άλλους», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στο Πρακτορείο Tass, σχετικά με την έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι στην ΕΕ εκατομμύρια ευρώ ρέουν μέσω «καναλιών διαφθοράς» προς το Κίεβο, και αυτό «συνεχίζεται εδώ και χρόνια και είναι ξεκάθαρο σε όλους».

Πηγή: Le Soir