Μια νέα υπόγεια υδροθερμική έκρηξη στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν κατέγραψε κάμερα σταθερής παρακολούθησης το προηγούμενο 24ωρο.

Η κάμερα καταγράφει τη στιγμή που εκτοξεύθηκε ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο από ατμό και πέτρες.

Μια υδροθερμική έκρηξη στο Γέλοουστοουν είναι ένα φαινόμενο όπου το ζεστό νερό και ο ατμός υπό πίεση εκτοξεύονται βίαια από το έδαφος, όπως συνέβη το 2024 προκαλώντας πανικό σε τουρίστες που βρίσκονταν κοντά.

Οι υδροθερμικές εκρήξεις συμβαίνουν συχνά, είναι μικρότερης κλίμακας και απλώς δείχνουν την έντονη γεωθερμική δραστηριότητα κάτω από το πάρκο.

Το Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν εκτείνεται σε έκταση 8.980 τετραγωνικών χιλιομέτρων (3.468 τετραγωνικά μίλια), περιλαμβάνοντας λίμνες, φαράγγια, ποτάμια και οροσειρές.

Η λίμνη Γέλοουστοουν είναι μία από τις μεγαλύτερες λίμνες σε υψηλό υψόμετρο στη Βόρεια Αμερική και βρίσκεται πάνω από τη καλδέρα Γέλοουστοουν, το μεγαλύτερο υπερηφαίστειο της ηπείρου.

Η καλδέρα θεωρείται ενεργό ηφαίστειο, καθώς έχει εκραγεί αρκετές φορές με τεράστια δύναμη τα τελευταία δύο εκατομμύρια χρόνια.