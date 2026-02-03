Η Νέα Υόρκη μετρά τουλάχιστον 13 νεκρούς, στον θάνατο «των οποίων η υποθερμία έπαιξε έναν ρόλο», την 11η ημέρα ενός σφοδρού κύματος ψύχους που πλήττει την αμερικανική μεγαλούπολη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα.

«Δεκαέξι από τους Νεοϋορκέζους συμπολίτες μας πέθαναν ενώ βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος σφοδρού ψύχους. Σε 13 από αυτές τις περιπτώσεις, τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η υποθερμία έπαιξε έναν ρόλο», είπε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας πως οι άλλες τρεις περιπτώσεις «φαίνεται να οφείλονται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών».

Κανένα από αυτά τα άτομα δεν έμενε στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου του, συμπλήρωσε ο δήμαρχος. Ορισμένοι είχαν επικοινωνήσει κατά το παρελθόν με τις υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας.

Η μεγαλούπολη των βορειοανατολικών ΗΠΑ «θα μπορούσε να ζει αυτήν τη στιγμή τη μακρότερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν σε όλη την ιστορία της πόλης μας», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, η δημοτική αρχή κινητοποίησε έναν στόλο 20 οχημάτων με προσωπικό υγείας, όπως και έκτακτα κέντρα θέρμανσης.

Πάγωσε στους -19 βαθμούς ο ποταμός Χάντσον

Οι ακραίες πολικές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, είχαν ως αποτέλεσμα να παγώσει ο ποταμός Χάντσον που ρέει από βορρά προς νότο, κυρίως μέσω της ανατολικής πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο ποταμός μήκους 507 χλμ. που πηγάζει από τα βουνά Αντιροντάκ, στη λίμνη Χέντερσον της πόλης Νιούκομ, ρέει νότια προς τον κόλπο της Νέας Υόρκης και του Τζέρσεϊ Σίτι, πριν εκβάλει στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο ποταμός σηματοδοτεί τα όρια μεταξύ αρκετών κομητειών της Νέας Υόρκης και το ανατολικό σύνορο μεταξύ των πολιτειών της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

Με τη θερμοκρασία στην περιοχή να φθάνει τους -19 βαθμούς Κελσίου, ο ποταμός πάγωσε όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο.

Εν τω μεταξύ, στο διάστημα μεταξύ 2005 και 2021, η Νέα Υόρκη απαριθμούσε μεταξύ 9 και 27 θανάτους τον χρόνο, που συνδέονταν με το κρύο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 34 το 2021 και σε 54 και 2022.

Από την πλευρά του, ο οικονομικός ελεγκτής της πόλης, Μαρκ Λεβίν, υπολόγισε «σε δεκάδες χιλιάδες» τον αριθμό των Νεοϋορκέζων χωρίς σταθερή κατοικία, «ιδίως οικογένειες με παιδιά». «Σχεδόν το 95% διαμένει σε δημοτικά καταφύγια», σύμφωνα με τον ίδιο.

Τον Αύγουστο του 2021, αυτά τα καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 ανθρώπους, «ήτοι τον μικρότερο πληθυσμό σε καθημερινή βάση για σχεδόν 10 χρόνια», διευκρίνισε.

Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε από 22.955 στους 62.679 ανθρώπους μεταξύ Ιανουαρίου του 2000 και Ιανουαρίου του 2020.