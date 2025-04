Νέα αεροπορική τραγωδία έλαβε χώρα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς ένα δικινητήριο αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Κοπέηκ.

Το αεροσκάφος, ένα Mitsubishi MU-2B είχε προορισμό το αεροδρόμιο της Κολούμπια Κάουντι κοντά στο Χάντσον της Νέας Υόρκης, μετέφερε έξι επιβάτες και συνετρίβη λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι αρχές μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός νεκρού.

A Mitsubishi MU-2B plane was carrying six people when it crashed near Copake, New York, close to the Massachusetts border on Saturday. The FAA reported the incident, and authorities confirmed at least one fatality. https://t.co/Ewv6zze6Q0 pic.twitter.com/CHhUnaUEzz

A Mitsubishi MU-2B crashed in a muddy field near Copake, New York, en route to Columbia County Airport and Six people were on board. #plane_crash

At least one person was killed, Columbia County Undersheriff Jacqueline Salvatore said in a press conference Saturday afternoon but… pic.twitter.com/uYlgwmIrWL

— GeoTechWar (@geotechwar) April 13, 2025