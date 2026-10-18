Το ιστορικό ξενοδοχείο The Plaza θα κλείσει τις πόρτες του για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2027, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στην εμβληματική του πρόσοψη. Η αυλαία της λειτουργίας του αναμένεται να πέσει στις 19 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία επαναλειτουργίας του.

Το ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης που βρίσκεται στη διασταύρωση των Central Park South και 5ης Λεωφόρου άνοιξε τις πύλες του την 1η Οκτωβρίου του 1907. Είναι διάσημο για την εντυπωσιακή του είσοδο με το κόκκινο χαλί, τη γαλλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του και τις εμφανίσεις του σε ταινίες όπως το «HOME ALONE 2» και το «Bride Wars». Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες του περιλαμβάνονται ο Νέλσον Μαντέλα, οι Beatles, η Λάιζα Μινέλι και ο αρχιτέκτονας Φρανκ Λόιντ Ράιτ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Fairmont Hotels & Resorts που διαχειρίζεται το Plaza: «Tο εγχείρημα αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της συντήρησης ενός κτηρίου τέτοιας αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις διατήρησης της ιστορικής του φυσιογνωμίας και στη μακροπρόθεσμη φροντίδα του κτιρίου, καθώς και στην ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινότητας. Η έκταση και η πολυπλοκότητα των εργασιών στην πρόσοψη απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό και συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς».

Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το μέλλον των περισσότερων από 300 εργαζομένων του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το προσωπικό θα έχει «το δικαίωμα να επιστρέψει στις θέσεις του με τις ίδιες αποδοχές» μόλις το ξενοδοχείο επαναλειτουργήσει. Στο ενδιάμεσο διάστημα, το συνδικάτο Hotel & Gaming Trades Council, που εκπροσωπεί τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, θα καταβάλει προσπάθειες για την απορρόφησή τους σε άλλες θέσεις εργασίας.

Η πιο πρόσφατη φορά που το Plaza είχε αναστείλει τη λειτουργία του ήταν τον Απρίλιο του 2005, σύμφωνα με το περιοδικό Town & Country. Τότε, στο πλαίσιο μιας ριζικής ανακαίνισης ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων, το ιστορικό κτήριο μεταμορφώθηκε και άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό τον Μάρτιο του 2008.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ