Σε δραστική αναθεώρηση της πολιτικής της για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στα δημόσια σχολεία προχωρά η πόλη της Νέας Υόρκης, επιβάλλοντας καθολική απαγόρευση για τους μαθητές από το Δημοτικό έως και την Γ’ Γυμνασίου.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών απέναντι στο αρχικό, επιεικές πλαίσιο του Μαρτίου, οι τοπικές αρχές παρουσιάζουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές. Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επιτρέπεται πλέον περιοριστικά μόνο στο Λύκειο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ τίθεται οριζόντιο μπλόκο στα chatbots ψυχολογικής υποστήριξης και εισάγονται αυστηρά όρια στον χρόνο οθόνης εντός της τάξης.

Περιορισμοί στο Λύκειο και απαγόρευση στα AI Chatbots

Η πρόσβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν καταργείται πλήρως, αλλά περιορίζεται αυστηρά στις μεγαλύτερες τάξεις. Ειδικότερα:

Χρήση μόνο στο Λύκειο: Η ΤΝ θα επιτρέπεται αποκλειστικά για μαθητές Λυκείου και θα ορίζεται αυστηρά σε εφαρμογές εκμάθησης της ίδιας της τεχνολογίας, καθώς και σε συγκεκριμένα πιλοτικά προγράμματα.

Η ΤΝ θα επιτρέπεται αποκλειστικά για μαθητές Λυκείου και θα ορίζεται αυστηρά σε εφαρμογές εκμάθησης της ίδιας της τεχνολογίας, καθώς και σε συγκεκριμένα πιλοτικά προγράμματα. Μπλόκο σε ψηφιακούς «συντρόφους»: Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, απαγορεύονται ρητά τα chatbots που αυτοπροσδιορίζονται ως σύντροφοι ΤΝ και προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν για την ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, απαγορεύονται ρητά τα chatbots που αυτοπροσδιορίζονται ως σύντροφοι ΤΝ και προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν για την ψυχική υγεία των ανηλίκων. Εργαλείο για εκπαιδευτικούς: Αντίθετα με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί διατηρούν το δικαίωμα να αξιοποιούν την ΤΝ στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, όπως για την προετοιμασία των μαθημάτων ή τη σύνταξη μηνυμάτων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας της πόλης εισάγει συνιστώμενα όρια στον χρόνο οθόνης εντός της τάξης, ορίζοντας ανώτατο όριο τα 45 λεπτά για τους μαθητές του Γυμνασίου και τα 30 λεπτά για τους μαθητές του Δημοτικού.

Η οργή των γονέων και η υπαναχώρηση των Αρχών

Η θεσμοθέτηση των αυστηρών αυτών μέτρων αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε το αρχικό πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών της πόλης τον περασμένο Μάρτιο.

Το έγγραφο εκείνο θεωρήθηκε υπερβολικά χαλαρό, καθώς επέτρεπε τη χρήση της ΤΝ από μαθητές για «έρευνα, εξερεύνηση και δημιουργικά έργα».

Αντιμέτωπος με την κατακραυγή γονέων και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο επικεφαλής των δημοσίων σχολείων της Νέας Υόρκης, Κάμαρ Σάμιουελς, παραδέχθηκε δημόσια ότι οι αρχές «έχασαν τον στόχο» στην αρχική τους ανακοίνωση, δεσμευόμενος για την υιοθέτηση αυστηρότερης στάσης.

Το ακανθώδες ζήτημα του ελέγχου και η επιτροπή του 2027

Παρά τις νέες απαγορεύσεις, παραμένει ανοιχτό το μεγάλο ερώτημα για το πώς θα ελέγχεται στην πράξη η εφαρμογή των κανόνων, δεδομένου ότι η χρήση εργαλείων ΤΝ πραγματοποιείται συχνά εκτός σχολικού περιβάλλοντος και στον ιδιωτικό χώρο των μαθητών.

Για την ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης προχωρά στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας. Η επιτροπή θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς, αιρετούς αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες της τεχνολογίας και εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων.

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η εκπόνηση μιας εκτενούς έκθεσης έως τον Απρίλιο του 2027, η οποία θα αποτελέσει το μόνιμο θεμέλιο για τη μακροπρόθεσμη πολιτική της Νέας Υόρκης σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση.