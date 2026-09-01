Αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου χθες Δευτέρα στην τουριστική περιοχή Times Square της Νέας Υόρκης εναντίον γυναίκας που τραυμάτισε δύο ανθρώπους με μαχαίρι, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News και την ταμπλόιντ New York Post, η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματά της. Το κίνητρο της επίθεσης είναι ακόμη άγνωστο.

Φωτογραφία: New York Post