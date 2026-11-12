Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στη συνοικία Φλάτμπους, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να εγκλωβιστούν αρκετοί άλλοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων εγκλωβισμένων.

A building under construction collapses in Flatbush, Brooklyn New York. Se desploma edificio en construcción en Flatbush, Brooklyn @NEWSMAX @fox5ny @News12BK @ABC7NY @Telemundo47 @nmasunivisionNY @NBCNewYork @CBSNewYork @nypost @NYDailyNews you can use the video if you need it. https://t.co/b3XaYiOZNy — NYC Catharsis (@NYCCatharsis) November 11, 2026

NOW: Major technical rescue operation is underway after a building collapsed in Brooklyn, New York, with multiple people reportedly trapped inside. https://t.co/DOxxX9XDup — Scope Report (@ScopeReport_) November 11, 2026

Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πόλης σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα.

#BREAKING A three-story building has partially collapsed in Brooklyn, New York, killing one person, injuring dozens, and several feared trapped under the rubble. First responders are currently searching to rescue anyone possibly stranded beneath the rubble.

https://t.co/MQZsZQVp2U — Pace Report (@PaceReport) November 11, 2026

Το κτήριο βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε οικόπεδο όπου εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες, ενώ ένα γειτονικό ισόγειο ακίνητο είχε ήδη κατεδαφιστεί στο πλαίσιο του έργου. Στο εργοτάξιο πραγματοποιούνταν εκσκαφές, με αποτέλεσμα τα συντρίμμια του τριώροφου κτιρίου, αποτελούμενα κυρίως από τούβλα και ξύλινα υλικά, να καταλήξουν μέσα στο σκάμμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) ανέφερε ότι δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το κτήριο και υποβάλλονταν σε ιατρική αξιολόγηση.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ακόμη ενδέχεται να βρίσκονται μέσα στο κτήριο, ούτε τι προκάλεσε την κατάρρευση.

Multiple people were hurt and several others were trapped after a partial building collapsed in New York on Wednesday afternoon, according to authorities.

MORE: https://t.co/QRNbt6BqGN https://t.co/dI4re7uWC4 — KSNV News 3 Las Vegas (@News3LV) November 11, 2026

Η πυροσβεστική κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή των λεωφόρων Μπέντφορντ και Φλάτμπους, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η αστυνομία προειδοποίησε για κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και αποκλεισμούς δρόμων στην περιοχή.

❗️ [ 🇺🇸 ÉTATS-UNIS ] 🔸 Un immeuble résidentiel de plusieurs étages s’est effondré à Brooklyn, à New York. Plusieurs morts sont à craindre et des blessés sont signalés. https://t.co/hLCMYXDfQR — Little Think Tank (@L_ThinkTank) November 11, 2026

Επιθεωρητές της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας κτηρίων βρίσκονται στο σημείο, συνδράμοντας τις επιχειρήσεις και ελέγχοντας τη στατική επάρκεια γειτονικών κτηρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.