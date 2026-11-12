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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στη συνοικία Φλάτμπους, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να εγκλωβιστούν αρκετοί άλλοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων εγκλωβισμένων.

Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πόλης σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα.

Το κτήριο βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε οικόπεδο όπου εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες, ενώ ένα γειτονικό ισόγειο ακίνητο είχε ήδη κατεδαφιστεί στο πλαίσιο του έργου. Στο εργοτάξιο πραγματοποιούνταν εκσκαφές, με αποτέλεσμα τα συντρίμμια του τριώροφου κτιρίου, αποτελούμενα κυρίως από τούβλα και ξύλινα υλικά, να καταλήξουν μέσα στο σκάμμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) ανέφερε ότι δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το κτήριο και υποβάλλονταν σε ιατρική αξιολόγηση.

Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ακόμη ενδέχεται να βρίσκονται μέσα στο κτήριο, ούτε τι προκάλεσε την κατάρρευση.

Η πυροσβεστική κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή των λεωφόρων Μπέντφορντ και Φλάτμπους, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η αστυνομία προειδοποίησε για κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και αποκλεισμούς δρόμων στην περιοχή.

Επιθεωρητές της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας κτηρίων βρίσκονται στο σημείο, συνδράμοντας τις επιχειρήσεις και ελέγχοντας τη στατική επάρκεια γειτονικών κτηρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.

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