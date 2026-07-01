Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Λονγκ Άιλαντ των ΗΠΑ, με έναν 27χρονο εκπαιδευτικό να βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για τον βιασμό και τη δολοφονία της αδελφής της συζύγου του. Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, κατά τη διάρκεια απουσίας της συζύγου του κατηγορουμένου.

Η παγίδα με το πιάνο και η μοιραία επίθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 27χρονος δάσκαλος μουσικής παρέσυρε το θύμα στο σπίτι, στο Νορθ Μασαπέκουα της Νέας Υόρκης, ζητώντας της βοήθεια για τη μεταφορά ενός πιάνου.

Οι δικαστικές αρχές αναφέρουν ότι, μόλις η 25χρονη κοπέλα πέρασε το κατώφλι, ο δράστης την αιφνιδίασε επιτιθέμενος από πίσω. Αφού την έπνιξε μέχρι λιποθυμίας, στη συνέχεια προχώρησε στον βιασμό της.

Η κλήση στο 911 και η ομολογία

Αμέσως μετά την πράξη του, ο ίδιος ο κατηγορούμενος κάλεσε τις πρώτες βοήθειες και παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Όπως έγινε γνωστό, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς την επίθεση. Η άτυχη κοπέλα διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.

Μια εμμονή ετών πίσω από το έγκλημα

Από την εισαγγελική έρευνα, προκύπτει ότι ο 27χρονος είχε αναπτύξει μια νοσηρή, εμμονική έλξη για την κουνιάδα του ήδη από το 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 25χρονη, η οποία ήταν υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Stony Brook, ζούσε στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου, ενώ το ζευγάρι διέμενε στον επάνω όροφο.

Στον συλληφθέντα ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού. Κατά την πρώτη δικαστική ακρόαση, ο ίδιος δήλωσε μη ένοχος, ωστόσο το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή του χωρίς δικαίωμα εγγύησης.

Παράλληλα, η σχολική περιφέρεια όπου δίδασκε τον έθεσε άμεσα σε διαθεσιμότητα. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του έκανε λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία, τονίζοντας πως ο πελάτης του είχε μέχρι πρότινος ένα άψογο επαγγελματικό προφίλ στην εκπαίδευση. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

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