Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Επτά πυροσβέστες τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 5/11, στο Μπρονξ, όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

6 FDNY firefighters injured after jaw-dropping NYC car explosion blasts fireball into night sky https://t.co/TDYNq63cTx pic.twitter.com/X1pb4N5KZT — New York Post (@nypost) November 6, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7:06 μ.μ., μπροστά σε κτίριο στην περιοχή Longwood, στη διασταύρωση της λεωφόρου Intervale με την οδό Kelly. Πληρώματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) είχαν σπεύσει για να αντιμετωπίσουν φωτιά σε πεζοδρόμιο, όταν συνέβη η ισχυρή έκρηξη.

Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν φλόγες να υψώνονται δεκάδες μέτρα στον αέρα και πυκνούς καπνούς να σκεπάζουν τον δρόμο.

«Όταν φτάσαμε, υπήρχαν σκουπίδια και συντρίμμια που καιγόντουσαν στο πεζοδρόμιο, καθώς και δύο αυτοκίνητα που είχαν πάρει φωτιά.

Ξαφνικά, ακούστηκε μια έκρηξη και μια τεράστια πύρινη σφαίρα μας τύλιξε», περιέγραψε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, Τζον Εσπόζιτο, σε συνέντευξη Τύπου.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν επτά πυροσβέστες — τρεις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Jacobi με σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Πέντε από αυτούς υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο.

«Οι τραυματισμοί είναι σοβαροί, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους», δήλωσε ο Εσπόζιτο, προσθέτοντας πως «όλοι είναι σε εγρήγορση και επικοινωνούν κανονικά».

Ο γιατρός του νοσοκομείου Jacobi, Σέλντον Τέμπερμαν, ανέφερε ότι αναμένει πλήρη ανάρρωση των διασωστών. «Θα ανησυχώ μέχρι να επιστρέψουν όλοι σπίτια τους, αλλά όλα δείχνουν πως θα τα καταφέρουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Ένα τείχος φωτιάς έπεσε πάνω τους και τους περικύκλωσε. Αυτό που τους απασχολούσε περισσότερο δεν ήταν οι ίδιοι, αλλά οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους. Δεν είναι τυχαίο που τους αποκαλούμε “τους γενναιότερους της Νέας Υόρκης”», πρόσθεσε ο γιατρός.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 8:19 μ.μ., ενώ φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το απανθρακωμένο κουφάρι του οχήματος και το πεζοδρόμιο μαυρισμένο από την αιθάλη και τα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πεζών, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), που διερευνά τα αίτια της έκρηξης.

Με πληροφορίες από: New York Post