Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, όπου ελικόπτερο τύπου Bell 206 έπεσε στον ποταμό Χάντσον, όπως ενημέρωσε η τοπική αστυνομική διεύθυνση. Παραπλέοντα πλοία και μικρότερα σκάφη έχουν σπεύσει στο σημείο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της συντριβής στον ποταμό Χάντσον

This is a video of the helicopter splitting apart and crashing into the Hudson River. pic.twitter.com/99F0CcHecH — Ian Miles Cheong (@stillgray) April 10, 2025

Due to a helicopter crash in the Hudson River, in the vicinity of the West Side Highway and Spring Street, expect emergency vehicles and traffic delays in the surrounding areas. pic.twitter.com/zpCBAOLnUU — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 10, 2025

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από τον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου ABC News που επικαλείται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Όπως μεταδίδει το ABC News, στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άνθρωποι: ο πιλότος, δύο ενήλικοι και τρία παιδιά. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή συνεχίζεται, ενώ αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος.

JUST NOW: Helicopter crashes into the Hudson River in NYC Source: Fox News, @exxalerts, Mario Nawfalpic.twitter.com/mkrabX9xet — Chronicles of Curiosity (@chronicles_Curi) April 10, 2025

JUST IN: A helicopter has crashed in the Hudson River near Manhattan, the New York Police Department has said. pic.twitter.com/Pb3D9m632U — The Daily News (@DailyNewsJustIn) April 10, 2025

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της US Airways προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον».