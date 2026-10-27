Μια ιδιαίτερα ζεστή και ασυνήθιστη υποδοχή επιφύλασσε η επίσκεψη του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, στο φημισμένο Ενυδρείο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του στις εγκαταστάσεις, ο δήμαρχος δέχτηκε ένα μεγάλο, τρυφερό «φιλί» από την Πικλς (Pickles), μια από τις πιο αγαπητές φώκιες του χώρου, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους ένα αυθόρμητο και ευχάριστο στιγμιότυπο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση μιας σημαντικής επένδυσης ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το κονδύλι αυτό προορίζεται για τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη ανακαίνιση της εμβληματικής έκθεσης «Sea Cliffs», η οποία αποτελεί έναν από τους κεντρικότερους πόλους έλξης του ενυδρείου.

Ο συγκεκριμένος χώρος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία της άγριας ζωής, καθώς προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε διασωθέντα θαλάσσια ζώα. Μεταξύ των μόνιμων κατοίκων του περιλαμβάνονται θαλάσσιες ενυδρίδες, θαλάσσιοι λέοντες, κοινές φώκιες, καθώς και πιγκουίνοι.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους, η χρηματοδότηση αυτή θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, ενισχύοντας παράλληλα τα προγράμματα διάσωσης, περίθαλψης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του οργανισμού.