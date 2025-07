Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη όταν ένοπλος εισέβαλε σε ουρανοξύστη στην Park Avenue, άνοιξε πυρ και σκότωσε πέντε ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε άλλους έξι πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει, σύμφωνα με πληροφορίες από τη New York Post και το CNN.

Ο δράστης, που σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ήταν 27 ετών, κάτοικος Λας Βέγκας, πιστεύεται πως αυτοκτόνησε, σύμφωνα με πηγές στην αστυνομία.

Η επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το απόγευμα (τοπική ώρα) μέσω X ότι «εξουδετερώθηκε» ο δράστης επίθεσης με πυροβόλο όπλο, στην καρδιά του Μανχάταν, στο κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης.

«Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ο μοναδικός δράστης της επίθεσης με πυροβόλο όπλο έχει εξουδετερωθεί», διαβεβαίωσε η κυρία Τις. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατούσε τυφέκιο τύπου AR, ένα όπλο ημιαυτόματης λειτουργίας. Φέρεται να ταμπουρώθηκε στον 32ο όροφο του κτηρίου, όπου και εντοπίστηκε νεκρός.

A suspected gunman has shot and killed himself in a Midtown Manhattan office building after shooting an NYPD officer and a civilian Monday evening in the lobby

The shooting happened just before 6:30 p.m. at 345 Park Ave., which is the building that contains offices for… pic.twitter.com/fteqv6qnuf

— ҒβΔ GΩDDΣSS✨ΔΠDRΣΔ (@FBAGoddess444) July 29, 2025