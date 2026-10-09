Μια υπόθεση ακραίας βίας έχει συγκλονίσει τη Νέα Υόρκη, με μια 23χρονη μητέρα να χάνει τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι 15ου ορόφου, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της την μόλις οκτώ μηνών κόρη της.

Για τον θάνατο της Nathaly Ramirez κατηγορείται ο 31χρονος εν διαστάσει σύντροφός της, Angel Carrasco, ο οποίος φέρεται να την έσπρωξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της στο Μπρονξ μετά από έντονη αντιπαράθεση.

Το βρέφος επέζησε από την πτώση, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πήγε με λουλούδια για να την πείσει να επιστρέψει

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Carrasco είχε μεταβεί στο σπίτι της 23χρονης με σκοπό να την πείσει να επανασυνδεθούν.

Μάλιστα, φέρεται να είχε μαζί του μια ανθοδέσμη.

Η συζήτηση, όμως, σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι αστυνομικοί, εξελίχθηκε σε άγρια αντιπαράθεση όταν η Ramirez αρνήθηκε να επιστρέψει στη σχέση.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο 31χρονος έχασε την ψυχραιμία του και την έσπρωξε από το μπαλκόνι, παρά το γεγονός ότι εκείνη κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί τους.

Στη συνέχεια φέρεται να τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας την ανθοδέσμη στο διαμέρισμα.

Το μωρό επέζησε από την πτώση

Κάτοικοι της περιοχής και διασώστες εντόπισαν μητέρα και παιδί βαριά τραυματισμένες.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή την 23χρονη.

Αντίθετα, η μικρή Angel κατάφερε να επιβιώσει από την πτώση των 15 ορόφων. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Φίλοι της Nathaly πιστεύουν ότι η νεαρή μητέρα προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να προστατεύσει το βρέφος με το σώμα της.

«Την τελευταία στιγμή της ζωής της προστάτευε την κόρη της. Αυτό σημαίνει να είσαι μητέρα. Ήταν καλή μητέρα», ανέφερε φίλη της.

Χαμογελούσε κατά τη μεταγωγή του

Ο Carrasco παρέμεινε για περίπου μία ημέρα ασύλληπτος, μέχρι που εντοπίστηκε την Τετάρτη από άνδρες της US Marshals Service και αστυνομικούς του NYPD.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι εικόνες από τη μεταγωγή του.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο 31χρονος φαίνεται να χαμογελά και να γελά καθώς οι αστυνομικοί τον οδηγούν προς όχημα, κουνώντας παράλληλα το κεφάλι του δεξιά και αριστερά.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του από κάμερα ασφαλείας, στην οποία φέρεται να εμφανίζεται μέσα σε ασανσέρ κρατώντας ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο.

«Πήδα!» – Οι κραυγές λίγο πριν από την πτώση

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες των ενοίκων της 18ώροφης πολυκατοικίας.

Μία γυναίκα που ζει στο κτίριο δήλωσε ότι λίγο πριν από την πτώση άκουσε μια ανδρική φωνή να φωνάζει:

«Πήδα!»

Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια μάρτυρα, ακούστηκε γυναικεία φωνή να φωνάζει:

«Όχι, σε παρακαλώ, όχι!»

«Ακουγόταν σαν να παρακαλούσε να μη συμβεί κάτι που ήξερε ότι ήταν αναπόφευκτο», περιέγραψε.

Κοντά στο σημείο της πτώσης βρέθηκαν μία παιδική πάνα και ένα βρεφικό φορμάκι.

Δύο προηγούμενα περιστατικά μέσα στην ίδια χρονιά

Η σύλληψη του 31χρονου έφερε στο φως και ένα παρελθόν καταγγελιών για βίαιη συμπεριφορά απέναντι στην 23χρονη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στις 5 Ιανουαρίου ο Carrasco είχε κατηγορηθεί ότι τη χαστούκισε και της προκάλεσε μώλωπες έπειτα από καβγά σχετικά με επικοινωνία του με πρώην σύντροφό του.

Μόλις τρεις ημέρες αργότερα φέρεται να μπήκε χωρίς άδεια στο διαμέρισμά της και να την περίμενε στο εσωτερικό, γεγονός που οδήγησε σε νέα σύλληψή του και κατηγορία για διάρρηξη. Η συγκεκριμένη υπόθεση σφραγίστηκε αργότερα.

Πηγές αναφέρουν επίσης ότι είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε άλλη πρώην σύντροφό του.

Κεριά και λουλούδια έξω από την πολυκατοικία

Έξω από το κτίριο όπου σημειώθηκε η τραγωδία στήθηκε την επόμενη ημέρα ένα αυτοσχέδιο μνημείο για την 23χρονη.

Λουλούδια, αναμμένα κεριά και μία φωτογραφία της Nathaly τοποθετήθηκαν στο σημείο από φίλους και κατοίκους.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και μια αφίσα με το μήνυμα «Ο Οκτώβριος είναι μήνας ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία», δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό στην υπόθεση.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ο 31χρονος καλείται πλέον να λογοδοτήσει για τις πράξεις που του αποδίδονται.