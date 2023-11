Αρκετές εκατοντάδες προοδευτικοί Αμερικανοί Εβραίοι ακτιβιστές έκαναν κατάληψη ειρηνικά χθες Δευτέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη για να απαιτήσουν το Ισραήλ να κηρύξει κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τον «γενοκτονικό βομβαρδισμό παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα».

Με μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν συνθήματα όπως «οι Εβραίοι απαιτούν κατάπαυση του πυρός τώρα» ή «όχι στο όνομά μας», αρκετές εκατοντάδες άπλωσαν πανό με συνθήματα όπως «όλος ο κόσμος βλέπει», ή «οι Παλαιστίνιοι πρέπει να είναι ελεύθεροι» στο εμβληματικό άγαλμα, παγκοσμίως γνωστό σύμβολο της Νέας Υόρκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οι διάσημες λέξεις της Εβραίας προγόνου μας (σ.σ. της Αμερικανίδας ποιήτριας του 19ου αιώνα) Έμμας Λάζαρους που είναι χαραγμένες σ’ αυτό το μνημείο μας υποχρεώνουν να δράσουμε για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνιους στη Γάζα που ποθούν να ανασάνουν ελεύθεροι», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Τζέι Σέιπερ, της οργάνωσης Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη (Jewish Voice for Peace, JVP).

⚠️ HAPPENING NOW AT THE STATUE OF LIBERTY: Hundreds of Jews and allies are holding an emergency sit-in, taking over the island to demand a ceasefire in Gaza. We refuse to allow a genocide to be carried out in our names. Ceasefire now to save lives! Never again for anyone! ⚠️ pic.twitter.com/wTjZqZFHyf

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) November 6, 2023