Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 24/1, στους δύο υψηλότερους ορόφους ενός 17όροφου κτιρίου κατοικιών στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του Σώματος Εκτάκτων Αναγκών της πόλης.

Η φωτιά στην πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης εξαπλώθηκε ραγδαία στους πάνω ορόφους. Η πυρκαγιά προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από έκρηξη που πιθανότατα συνδέεται με διαρροή υγραερίου.

Οι αρχές κάνουν λόγο για θύματα και τραυματίες, ενώ οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ενοίκων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, η πυρκαγιά κατέστη 4-alarm, μια από τις υψηλότερες ταξινομήσεις που σηματοδοτούν σοβαρό περιστατικό, με πάνω από 200 πυροσβέστες και προσωπικό έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν επί τόπου.

Παρότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη προσπάθεια, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που παρέμεναν παγιδευμένοι.

Αμερικανικά μέσα περιγράφουν συγκλονιστικές εικόνες, με κατοίκους να προσπαθούν να σωθούν βγαίνοντας στα παράθυρα, μακριά από τον καπνό και τις φλόγες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τεράστιες φλόγες να τυλίγουν τους πάνω ορόφους, με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό, καθώς διασώστες προσπαθούν να φτάσουν στους εγκλωβισμένους κατοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Η πυροσβεστική, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λόγω που έντονου καπνού και των φόβων για την αντοχή του κτιρίου, ανέπτυξε κλίμακες και ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να προσεγγίσει όσους είχαν εγκλωβιστεί.

Με πληροφορίες από: Associated Press