Μια μητέρα από την άνω πολιτεία της Νέας Υόρκης έζησε μια γέννα που δύσκολα θα ξεχάσει, φέρνοντας στον κόσμο ένα αγοράκι με βάρος σχεδόν διπλάσιο από εκείνο ενός μέσου νεογέννητου.

Η Terrica και ο σύζυγός της Shawn περίμεναν ότι ο γιος τους θα ήταν μεγαλόσωμος, ωστόσο τίποτα δεν τους είχε προετοιμάσει για αυτό που αντίκρισαν στην αίθουσα τοκετού. Ο μικρός Shawn Jr. γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου στο Cayuga Medical Center της Ιθάκης, ζυγίζοντας 13 λίβρες, περίπου 5,9 κιλά, καταγράφοντας το μεγαλύτερο βάρος νεογέννητου στην ιστορία του νοσοκομείου, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης.

«Ξέραμε ότι θα ήταν μεγαλύτερος, αλλά δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο», ανέφερε η μητέρα τεσσάρων παιδιών σε δήλωσή της.

Το νοσοκομείο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική φωτογραφία που αποτυπώνει τη σπάνια σύμπτωση: τον μεγαλόσωμο Shawn Jr. δίπλα στη μικροσκοπική Margot, η οποία γεννήθηκε την ίδια ημέρα και ζύγιζε μόλις 4 λίβρες (περίπου 1,8 κιλά). Οι δύο γεννήσεις, με διαφορά σχεδόν τεσσάρων κιλών, ανέδειξαν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι αφίξεις των νεογέννητων.

«Φορά ήδη πάνες και ρούχα για βρέφη τριών έως έξι μηνών. Είναι σαν να παρέλειψα το στάδιο του νεογέννητου», σχολίασε η Terrica με χιούμορ.

Από την πλευρά της, η Chloe, μητέρα της μικρής Margot, δήλωσε ότι η εντυπωσιακή γέννηση του Shawn έκανε τη δική της εμπειρία «ακόμη πιο γλυκιά». «Ήταν μια όμορφη υπενθύμιση ότι τα μωρά έρχονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη», ανέφερε, ευχαριστώντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για τη φροντίδα και την υποστήριξη.

Η Robyn Torgalski, Διευθύντρια Μητρικής και Παιδικής Υγείας του Centralus Health, τόνισε ότι κάθε γέννα είναι μοναδική. «Είτε ένα νεογέννητο ζυγίζει τέσσερις είτε δεκατρείς λίβρες, οι ομάδες μας είναι πλήρως προετοιμασμένες να παρέχουν υψηλού επιπέδου φροντίδα τόσο στο μωρό όσο και στην οικογένεια», δήλωσε, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της διοίκησης για το έργο του προσωπικού.

Σύμφωνα με τα Guinness World Records, το βαρύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ, γεννήθηκε στην Ιταλία το 1955 και ζύγιζε 22 λίβρες, δηλαδή περίπου 10 κιλά, ένα ρεκόρ που δεν έχει καταρρριφθεί μέχρι και σήμερα.