Για υποκίνηση ταραχών κατηγορείται ο Αμερικανός influencer Κάι Σένατ, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να μοιράσει δωρεάν κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να συρρεύσουν το βράδυ της Παρασκευής σε πάρκο της Νέας Υόρκης και να ακολουθήσουν βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Οι Αρχές συνέλαβαν 65 άτομα, εκ των οποίων οι 30 είναι ανήλικοι. Πολλοί αστυνομικοί και πολίτες τραυματίστηκαν στις ταραχές που σημειώθηκαν στο πάρκο της Γιούνιον Σκουέρ, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Τζέφρι Μάντρεϊ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Kai Cenat, a popular streamer who announced plans to hand out free game consoles in Manhattan’s Union Square Park, was charged with inciting a riot after a crowd, estimated at several thousand young people, erupted into mayhem on Friday. https://t.co/a0JZRNQIW2 pic.twitter.com/ZTZezExw6L

— The New York Times (@nytimes) August 5, 2023