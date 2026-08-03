Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (02/08) στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, όταν ένας 44χρονος άνδρας ανέβηκε στην κορυφή του βόρειου πύργου, γδύθηκε, τοποθέτησε σημαίες και στη συνέχεια βούτηξε στο κενό.

Ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τις αρχές.

Η βουτιά στο κενό

Σύμφωνα με τη New York Post, ο 44χρονος ανέβηκε στον βόρειο πύργο της γέφυρας από την πλευρά του Μανχάταν γύρω στις 2:30 μ.μ.

Αφού έφτασε στην κορυφή, τοποθέτησε διάφορες σημαίες, μεταξύ των οποίων τη σημαία του Καζακστάν και μια κουβέρτα και στη συνέχεια έβγαλε όλα του τα ρούχα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ειδικά κλιμάκια της Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), προσπαθώντας να τον μεταπείσουν και να τον κατεβάσουν με ασφάλεια.

Ωστόσο, ο άνδρας αγνόησε τις εκκλήσεις τους και πήδηξε στο κενό.

Το «αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο» και η ηρωική διάσωση

Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X καταγράφουν την στιγμή της πτώσης.

Ο 44χρονος φαίνεται να κρατά πάνω από το κεφάλι του ένα ύφασμα, χρησιμοποιώντας το σαν αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο για να κόψει ταχύτητα καθώς έπεφτε προς τα νερά του East River.

Το βίντεο που δείχνει τον άνδρα να πέφτει από τη γέφυρα του Μπρούκλιν στο κενό:

Οι δύο κρεμαστοί πύργοι της γέφυρας έχουν ύψος περίπου 85 μέτρα, γεγονός που καθιστά την επιβίωση από τέτοιο ύψος σχεδόν αδύνατη.

Ωστόσο, η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της Λιμενικής Μονάδας (NYPD Harbor Unit) αποδείχθηκε σωτήρια.

Οι αστυνομικοί τον ανέσυραν γρήγορα από το νερό και τον διακόμισαν στο νοσοκομείο NYC Health+Hospitals/Bellevue, όπου η κατάστασή του νοσηλείας χαρακτηρίζεται σταθερή.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε έναν μήνα

Το επικίνδυνο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε πριν από λιγότερο από έναν μήνα στην ίδια γέφυρα.

Τότε, αστυνομικοί της NYPD είχαν διασώσει μια γυναίκα με ιστορικό ψυχικών προβλημάτων, η οποία παρέμεινε σκαρφαλωμένη στα χαλύβδινα καλώδια της γέφυρας πάνω από το οδόστρωμα για περισσότερο από μία ώρα, πριν πειστεί να κατέβει.