Ταυτοποιήθηκε το θύμα που κατέληξε μετά την φονική επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square, που σημειώθηκε την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η 32χρονη Έριν Πιατσέντι, αντιπρόεδρος της Bank of America και μητέρα ενός μωρού μόλις πέντε μηνών, υπέκυψε στα τραύματά της μετά από τυφλή επίθεση που δέχθηκε στη διασταύρωση της West 42nd Street και της 7ης Λεωφόρου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά την πρώτη μόλις εβδομάδα επιστροφής της στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας.

Η δράστις, η οποία τραυμάτισε σοβαρά και έναν 68χρονο άνδρα, έπεσε νεκρή από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ η Bank of America εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συντριβή της.

Η ανακοίνωση της Bank of America και το προφίλ του θύματος

Η είδηση του θανάτου της 32χρονης προκάλεσε ισχυρό σοκ στον χρηματοπιστωτικό κολοσσό. Σε επίσημη δήλωσή της προς το πρακτορείο Reuters, η Bank of America ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά λυπημένοι από την τραγική απώλεια του συναδέλφου μας. Θα μας λείψει πολύ. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένειά της και όλους τους αγαπημένους της.»

Η Έριν Πιατσέντι είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Φόρνταμ το 2021 και είχε παντρευτεί τον Αύγουστο του 2024 με τον σύζυγό της, Φρανκ. Μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το τραγικό συμβάν, είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με τον σύζυγό της, κρατώντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη τους κατά τη βάπτισή της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τους πέντε μήνες που πέρασε μαζί της κατά την άδεια μητρότητας.

Η πεθερά της Πιατσέντι την περιέγραψε ως ένα «όμορφο, όμορφο κορίτσι». Η κάτοικος της περιοχής Μέγκαν Ο’Χάρα δήλωσε: «Αυτό σίγουρα μας συγκλονίζει. Έχει γίνει πιο τρομακτικό να μπαίνεις στην πόλη εξαιτίας τέτοιων πραγμάτων. Είναι σαν να πέθανε ένα μέλος της οικογένειας.»

Το χρονικό της επίθεσης και οι μαρτυρίες σοκ

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 4:30 μ.μ. (20:30 GMT) στην οδό West 42nd Street και 7η Λεωφόρο, ένα σημείο που δέχεται καθημερινά από 200.000 έως 250.000 πεζούς.

Η 49χρονη δράστις έβγαλε δύο μαχαίρια από τσάντα αγορών και επιτέθηκε πρώτα σε έναν 68χρονο άνδρα ασιατικής καταγωγής, ο οποίος περίμενε να διασχίσει τον δρόμο με τη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην πλάτη. Αμέσως μετά, επιτέθηκε στην Πιατσέντι.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν δραματικές στιγμές. Η μάρτυρας Λίντα Ρουίζ ανέφερε: «Είδα έναν άντρα να αιμορραγεί ακατάπαυστα από το δεξί του πόδι. Έτρεχε αίμα, λέγοντας “Χρειάζομαι βοήθεια. Βοηθήστε με”. Πήγα να φέρω έναν αστυνομικό στη γωνία και υπήρχε μια άλλη κυρία στο πάτωμα. Την μαχαίρωσαν στην πλάτη ή στο στήθος, δεν μπορούσα να καταλάβω. Υπήρχε πολύ αίμα. Δεν είχε τις αισθήσεις της. Η αστυνομία προσπαθούσε να την επαναφέρει στη ζωή, αλλά δεν κινούνταν. Ήταν φρικτό.»

Ο Χασάν Αμπντάλα, εργαζόμενος σε μανάβικο, δήλωσε: «Άκουσα μια κυρία να ουρλιάζει και μετά ο κόσμος έτρεχε σαν τρελός. Βγήκα έξω. Είδα έναν ηλικιωμένο άντρα, περίπου 60 ετών, Ασιάτη. Στεκόταν όρθιος, κρατώντας την πλάτη του. Τον μαχαίρωσαν. Η γυναίκα του προσπαθούσε να σταματήσει την αιμορραγία. Χρησιμοποιούσε ένα βιβλίο ή κάποιο χαρτί, και μετά κάποιος της έδωσε ένα κασκόλ. Του έδωσα μια χαρτοπετσέτα. Η γυναίκα του τού είπε να ξαπλώσει στο πάτωμα.»

Η επέμβαση της Αστυνομίας και το ιστορικό της δράστιδος

Η αστυνομική επίτροπος της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, και ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι επιβεβαίωσαν ότι οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να ακινητοποιήσουν τη δράστιδα με όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (Taser). Ωστόσο, η Λόπεζ αρνήθηκε να καταθέσει τα όπλα φωνάζοντας προς τους αστυνομικούς: «Δεν θα ρίξω τίποτα, θα προτιμούσα να σας σκοτώσω και τους δύο.»

Όταν η γυναίκα προχώρησε απειλητικά προς το μέρος τους κρατώντας τα μαχαίρια, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, εξουδετερώνοντάς την επί τόπου. Η κ. Tisch δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που εκτυλίσσεται στην καρδιά της Times Square, στο σταυροδρόμι του κόσμου. Ανά πάσα στιγμή, χιλιάδες Νεοϋορκέζοι, μετακινούμενοι, τουρίστες, οικογένειες, εργαζόμενοι κινούνται σε αυτούς τους δρόμους.»

Η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τρομοκρατική επίθεση, ενώ σημείωσε ότι η 49χρονη είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας με περιστατικά το 2018 και το 2019, χωρίς ωστόσο να έχει συλληφθεί ποτέ στο παρελθόν.

Το τραγικό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αιματηρών επεισοδίων στο Μανχάταν, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την παραδοχή ενοχής του Λουίτζι Μανγκιόνε για την ομοσπονδιακή δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, τον Δεκέμβριο του 2024 στην 54η Οδό.

Πηγές: Dailymail, Aljazeera