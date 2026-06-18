Ένας άνδρας, ηλικίας 62 ετών, ο οποίος ομολόγησε τους φόνους οκτώ γυναικών σε μια παραθαλάσσια ζώνη κοντά στη Νέα Υόρκη, καταδικάστηκε την Τετάρτη σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Στις αρχές Απριλίου, ο Ρεξ Χιούερμαν δήλωσε ένοχος για την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονία επτά γυναικών στο Λονγκ Άιλαντ το διάστημα μεταξύ 1993-2010. Ομολόγησε επίσης έναν όγδοο φόνο για τον οποίο δεν είχαν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την ανακάλυψη, το διάστημα μεταξύ 2010-2011, λειψάνων από περίπου δέκα πτώματα κατά μήκος των ακτών του Γκίλγκο Μπιτς, σε απόσταση μίας ώρας από το κέντρο της Νέας Υόρκης.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε αυτόν τον αρχιτέκτονα από τη Νέα Υόρκη το 2022, χάρη σε ένα όχημα που ήταν καταχωρημένο στο όνομά του και στο οποίο μάρτυρες είχαν δει ένα θύμα. Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2023.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανακάλυψαν αποδείξεις DNA και τεχνολογικά στοιχεία (τηλεφωνικά αρχεία, αρχεία υπολογιστών), ιδίως στην οικία του στο Μασαπίκουα Παρκ, κοντά σε ακτές όπου είχαν βρεθεί οι σοροί.

Ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν πως η έρευνα της υπόθεσης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διάφορων ντοκιμαντέρ, θα είχε προχωρήσει ταχύτερα, εάν τα θύματα δεν ήταν ιερόδουλες.

«Είμαι υπεύθυνος για όλα όσα λέχθηκαν σε αυτήν την αίθουσα», δήλωσε ο Ρεξ Χιούερμαν πριν από την καταδίκη του, όπως μεταδίδει το CNN.

Όταν ο δικαστής Τίμοθι Μάζεϊ, που χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «αποκρουστικό και ασήμαντο άνθρωπο» και «δειλό», τον ρώτησε εάν νιώθει τύψεις, εκείνος απάντησε καταφατικά.

Ο εισαγγελέας Ρέι Τιέρνεϊ, αντιθέτως, εκτίμησε πως ο κατά συρροή δολοφόνος «λυπάται απλά επειδή συνελήφθη».

Φωτογραφία: New York Post/AP