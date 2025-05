Εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη χθες βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα 22 άνθρωποι να τραυματιστούν και να καταστραφεί το πάνω μέρος των ιστίων του, σύμφωνα με τις Αρχές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο εμφανίζεται το σκάφος να πλέει κάτω από τη γέφυρα και τα κατάρτια του να συντρίβονται πάνω σε αυτή.

🇺🇸🚨THE MOMENT THE SHIP CRASHED INTO THE BROOKLYN BRIDGE

What was the problem here?

Some genius didn’t figure out that the ship’s masts extended above the ship’s waterline to a greater extent than the underside of the bridge.

How can we make sure this problem doesn’t happen… https://t.co/GpKgjkgafu pic.twitter.com/UtrBpwxEyi

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 18, 2025