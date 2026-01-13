Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σχεδόν το σύνολο των νοσηλευτών και νοσηλευτριών της Νέας Υόρκης κατεβαίνουν σήμερα σε απεργία, σε τρία από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, σε μια κινητοποίηση που ήδη χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη στην ιστορία της πόλης για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Στο επίκεντρο της απεργίας βρίσκονται οι συνθήκες εργασίας, η ασφάλεια προσωπικού και ασθενών, αλλά και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των παροχών υγείας, σύμφωνα με τη συνδικαλιστική ένωση New York State Nurses Association (NYSNA).

Όπως τονίζει το σωματείο, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικές δεσμεύσεις για επαρκή στελέχωση των τμημάτων, πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών παροχών και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας από την εργασιακή βία — ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία, αυξάνεται τα τελευταία χρόνια μέσα στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα μετά την πανδημία.

Η απεργία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς το αμερικανικό σύστημα υγείας εξακολουθεί να λειτουργεί υπό έντονη πίεση. Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού είναι διαρθρωτικό πρόβλημα σε πολλές πολιτείες, με χιλιάδες επαγγελματίες να εγκαταλείπουν το επάγγελμα λόγω εξουθένωσης, χαμηλών αμοιβών σε σχέση με το κόστος ζωής και υπερβολικών ωραρίων. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν ένα από τα ακριβότερα συστήματα υγείας στον κόσμο, με εκατομμύρια πολίτες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε βασική περίθαλψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβερνήτρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκαλ, προειδοποίησε με διάταγμά της ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις, εν μέσω της χειμερινής έξαρσης ιώσεων και γρίπης, ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας και να δημιουργήσουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων απάντησαν με μεταφορά ασθενών, αναβολή χειρουργείων και προσωρινές προσλήψεις προσωπικού.

Ο όμιλος Mount Sinai ανακοίνωσε ότι έχει επιστρατεύσει περίπου 1.400 πιστοποιημένους νοσηλευτές ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια της φροντίδας, απορρίπτοντας παράλληλα τα αιτήματα της NYSNA ως «ακραία» και μη ρεαλιστικά. Από την πλευρά τους, οι απεργοί υποστηρίζουν ότι τα αιτήματά τους δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, αλλά την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης των ασθενών.

Στήριξη στους απεργούς εξέφρασε και ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάμι, καλώντας εργοδότες και συνδικάτα να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «με καλή πίστη», υπογραμμίζοντας ότι η πόλη δεν μπορεί να αντέξει ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης.

Με πληροφορίες από: Associated Press