Μία καινοτόμα επέμβαση έγινε στην Νέα Υόρκη, όπου μία πεταλούδα υπεβλήθη σε μεταμόσχευση φτερού. Όλα ξεκίνησαν όταν μια κάτοικος του Deer Park, εντόπισε στο έδαφος μια πεταλούδα μονάρχη, ανήμπορη να πετάξει. Το μπροστινό μέρος από το ένα της φτερό ήταν σπασμένο, κάτι που την καθιστούσε πρακτικά ανίκανη να κινηθεί.

Η γυναίκα μετέφερε την πεταλούδα στο Sweetbriar Nature Center, όπου ανέλαβε την περίθαλψή της η Janine Bendicksen, διευθύντρια του τμήματος αποκατάστασης άγριας ζωής του κέντρου. Όπως δήλωσε στο CBS News, η κατάσταση ήταν κρίσιμη:

«Δεν μπορούσε να κουνήσει τα φτερά της, ούτε να πετάξει», εξήγησε η Bendicksen.

Αναζητώντας λύση, η Bendicksen σκέφτηκε να δοκιμάσει μια τολμηρή ιδέα. Βρήκε στο βιβάριό της μια νεκρή πεταλούδα μονάρχη και αποφάσισε να επιχειρήσει μεταμόσχευση φτερού – κάτι που δεν είχε ξανακάνει. Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά λεπτή και απαιτητική:

«Ήταν πολύ περίπλοκη διαδικασία, γιατί η πεταλούδα μπορούσε να διαλυθεί αν πίεζα πολύ δυνατά», ανέφερε η Bendicksen.

Για την επέμβαση χρησιμοποίησε υλικά καθημερινής χρήσης:

-Κόλλα επαφής,

-Άμυλο καλαμποκιού (για σταθεροποίηση),

-Ένα μικρό κομμάτι σύρμα για να στηρίξει προσωρινά το σώμα της πεταλούδας.

-Ανώδυνη και αποτελεσματική

Αξίζει να επισημανθεί ότι η όλη διαδικασία ήταν απολύτως ανώδυνη για την πεταλούδα, καθώς, όπως εξηγούν οι ειδικοί, τα φτερά των εντόμων δεν περιέχουν νεύρα ή αιμοφόρα αγγεία. Πρόκειται για μια ελαφριά, χιτινώδη κατασκευή που δεν μεταδίδει πόνο.

Το αποτέλεσμα; Η πεταλούδα πέταξε ξανά με επιτυχία, έχοντας αποκτήσει ένα νέο «φτερό-μόσχευμα»ομοειδούς εντόμου.

Παγκόσμια απήχηση

Η Bendicksen δήλωσε πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασε κάτι τέτοιο, αλλά η επιτυχία του εγχειρήματος ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

«Αυτή η πεταλούδα θα είχε πεθάνει αν δεν το είχαμε δοκιμάσει. Τώρα λαμβάνω τηλεφωνήματα από τη Μινεσότα, την Κόστα Ρίκα, την Καλιφόρνια…», είπε.

Το περιστατικό έχει γίνει viral και πολλοί ειδικοί σε όλο τον κόσμο ενδιαφέρονται να μάθουν τη μέθοδο.

«Χρειαζόμαστε ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο σήμερα», πρόσθεσε η Bendicksen, με νόημα.

Ποιά είναι η πεταλούδα μονάρχης;

Η πεταλούδα μονάρχης (Danaus plexippus) είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αναγνωρίσιμα είδη πεταλούδας, με χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα και μαύρες ρίγες. Είναι γνωστή για την μετανάστευσή της από τον Καναδά και τις ΗΠΑ προς το Μεξικό, όπου περνά τον χειμώνα.

Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού τους, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την διατήρηση του είδους.