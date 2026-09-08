Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ρίχνουν φως στις εφιαλτικές λεπτομέρειες της υπόθεσης που συγκλόνισε τη Mechanicville της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούνιο, όταν τέσσερα παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μαζί με τη μητέρα και τη γιαγιά τους.

Στα δείγματα και των τεσσάρων ανήλικων θυμάτων ανιχνεύθηκε διφαινυδραμίνη, δραστική ουσία που περιέχεται σε αντιισταμινικά σκευάσματα, όπως το Benadryl, καθώς και kratom, ένα φυτικό ψυχοδραστικό προϊόν με επιδράσεις που κυμαίνονται από διεγερτικές έως κατασταλτικές, ανάλογα με τη δοσολογία.

Η 44χρονη Sarah Myers και η 64χρονη μητέρα της, Amy Steadman, οργάνωσαν με ακρίβεια τις δολοφονίες του 13χρονου Harper, του 11χρονου Hudson και των 10χρονων διδύμων Gavin και Gracelynn, προτού βάλουν τέλος στη δική τους ζωή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, τα τρία από τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της δηλητηρίασης, ενώ ο 10χρονος Gavin έφερε και τραύματα από μαχαίρι, καθώς προέβαλε αντίσταση.

Πίσω από την τραγωδία κρυβόταν μια τρομερή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών με τον πατέρα τους, Brady Harmon, ο οποίος ετοιμαζόταν να τα επισκεφθεί από τη Γιούτα.

Στα σημειώματα που άφησαν οι δύο γυναίκες ισχυρίζονταν πως έπραξαν με γνώμονα την «προστασία» των παιδιών, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί κακοποίησης που η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε και ο πατέρας αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα γραπτά μηνύματα και οι προηγούμενες αγορές φαρμάκων επιβεβαιώνουν τον πλήρη συντονισμό των δύο γυναικών, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.