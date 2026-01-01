Με την έλευση του νέου έτους, ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του ως νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης, ο πρώτος δήμαρχος από τη Νότια Ασία και ο νεότερος που έχει αναλάβει το αξίωμα, για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η ορκωμοσία του, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της πρωτοχρονιάς, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε μια ιδιαίτερα συμβολική τελετή, που ανέδειξε τις ρίζες και τις πολιτιστικές επιρροές του νέου δημάρχου. Η τελετή έγινε στο ιστορικό παλιό σταθμό του μετρό κάτω από το City Hall Park στο Μανχάταν, έναν χώρο που, σύμφωνα με το CNN, χαρακτηρίζεται αρχιτεκτονικό θαύμα.

Ο σταθμός έκλεισε το 1945 και παρέμεινε αναλλοίωτος με τις τοξωτές οροφές, τους χρωματιστούς γυάλινους φεγγίτες και τους ορειχάλκινους πολυέλαιους, στοιχεία που ενίσχυσαν την αίσθηση της ιστορικότητας και του μέλλοντος.

Zohran Mamdani was sworn in at midnight using a Quran, becoming the first Muslim mayor of New York City. The ceremony was held at a former subway station and marked the start of his term after his election victory. pic.twitter.com/cgCbsaKy7H — The National (@TheNationalNews) January 1, 2026



Ο Μαμντάνι ορκίστηκε στο Κοράνι, με την παρουσία των γονιών του, της σκηνοθέτιδας Μίρα Νάιαρ και του καθηγητή Μαχμούντ Μαμντάνι, καθώς και της συζύγου του, καλλιτέχνιδας Ράμα Ντουβάτζι.

Χορηγός της τελετής ήταν η Γενική Εισαγγελέας της Πολιτείας Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, την οποία ο Μαμντάνι έχει χαρακτηρίσει ως «πολιτική του έμπνευση». Αμέσως μετά την ορκωμοσία, ο νέος δήμαρχος μίλησε για την σημασία του χώρου, υπογραμμίζοντας την αξία των μέσων μαζικής μεταφοράς για τη ζωτικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την τελετή, ενώ αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του προοδευτικού γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ενός από τους «πολιτικούς ήρωες» του Μαμντάνι, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει.