Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν ο γνωστός κοσμηματοπώλης TraxNYC, ενεπλάκη σε έντονη αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη «ανταγωνιστικού» καταστήματος. Αφορμή αποτέλεσαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες το AKAY Jewelers, φέρεται να εξαπατούσε πελάτες, παρουσιάζοντας ότι ενεργούσε εκ μέρους της TraxNYC, προκειμένου να «νομιμοποιεί» πωλήσεις κοσμημάτων.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media, η TraxNYC κατηγόρησε την αντίπαλη εταιρεία, ότι πούλησε βραχιόλι λευκόχρυσο 10 καρατίων, χρησιμοποιώντας ψευδώς το όνομά της, ενώ φέρεται να οφείλει και 22.000 δολάρια. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για ανεξόφλητη οφειλή ύψους 22.000 δολαρίων.

Ο ιδιοκτήτης της TraxNYC εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο κατάστημα για να ζητήσει εξηγήσεις και επιστροφή χρημάτων, όμως η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο.