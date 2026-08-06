Στους πολυσύχναστους δρόμους της Νέας Υόρκης, στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν όταν ένα πιτ μπουλ επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε ένα μικρό κορίτσι, δαγκώνοντάς το με μανία και εγκλωβίζοντας τα σαγόνια του πάνω στο σώμα του. Η ατμόσφαιρα παρέλυσε από τις κραυγές, όμως ο πανικός μετατράπηκε αμέσως σε μια αστραπιαία συλλογική αντίδραση.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν όλοι μαζί πάνω στο οργισμένο ζώο. Δίνοντας μάχη σώμα με σώμα, κατάφεραν τελικά να αποσπάσουν το κορίτσι από τα δόντια του πιτ μπουλ. Ήταν μια παρέμβαση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής.

Αν δεν υπήρχε η άμεση βοήθεια των περαστικών, η κατάληξη θα ήταν μοιραία και το σώμα του παιδιού θα είχε κατακρεουργηθεί.

Ξεχώρισε η ψυχραιμία και το σθένος ενός άνδρα, ο οποίος έκανε αποτελεσματική λαβή στο ζώο, ακινητοποιώντας το μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Βίντεο στο Instagram κατέγραψε τη στιγμή: