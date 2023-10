Η Σάρλοτ Σένα, η 9χρονη που χάθηκε σε πάρκο της Νέας Υόρκης, βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της ανακοίνωσε η αστυνομία. Το κορίτσι εξαφανίστηκε ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του το Σάββατο στη Νέα Υόρκη και έκτοτε ξεκίνησε μία 48ωρη έρευνα για να βρεθεί.

Η αστυνομία εντόπισε τα δαχτυλικά αποτυπώματα του υπόπτου σε ένα σημείωμα λύτρων που είχε παραδοθεί στην οικογένεια. Οι αρχές μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν, καθώς το δαχτυλικό αποτύπωμα ήτα στη βάση δεδομένων μετά από ένα περιστατικό με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 1999.

«Μετά από λίγη αντίσταση, ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και αμέσως το κοριτσάκι βρέθηκε σε ένα ντουλάπι», δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το BBC.

***AMBER ALERT – UPDATE***

THE AMBER ALERT has been cancelled. Charlotte has been found safe and in good health. pic.twitter.com/p8HyFB7zbP

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) October 2, 2023

