Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens, η οποία έχει την έδρα της στη Γερμανία, επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης χθες Πέμπτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι -ο χειριστής και πέντε επιβάτες-, μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

This is a video of the helicopter splitting apart and crashing into the Hudson River. pic.twitter.com/99F0CcHecH

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, όπου το απόγευμα χθες Πέμπτη έπεσε ελικόπτερο τύπου Bell 206, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CBS που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

Εκτός από τον πιλότο, στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλοι πέντε άνθρωποι: δύο ενήλικοι και τρία παιδιά.

JUST IN: A helicopter has crashed in the Hudson River near Manhattan, the New York Police Department has said. pic.twitter.com/Pb3D9m632U

