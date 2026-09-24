Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλους διαδηλωτές, όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ» και «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία».

Σε βίντεο που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) διακρίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στην 80χρονη ηθοποιό.

Susan Sarandon is one of the people who was detained while protesting Netanyahu outside the UN General Assembly. pic.twitter.com/vfSFdB7pEn — The Post Millennial (@TPostMillennial) September 24, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης (NYPD), δήλωσε ότι αστυνομικοί ζήτησαν από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή, αλλά εκείνοι «συνέχισαν να μπλοκάρουν τη διασταύρωση». «Αρκετοί από αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν, τέθηκαν υπό κράτηση», συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό.